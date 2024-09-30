台中國美館巷弄咖啡廳加一！韓系風格的「COFFEE&PEOPLE」在籌備階段就引發討論，甫試營立即吸引廣大網美爭相朝聖喝咖啡、打卡。一樓為不限時咖啡廳、二樓則為女裝品牌「CCFS」實體店，喝咖啡之餘還能順道治裝。





新開幕的「COFFEE&PEOPLE」擁有大片落地窗搭配白色圖案和字樣，加上時尚有型的外帶杯，自然成了時下最熱門的台中咖啡廳；「COFFEE&PEOPLE」僅有四組雙人座位，且不限時，因此想內用喝咖啡需仰賴運氣，不少咖啡控索性選擇外帶，站在店面前啜飲咖啡同時，順道拍手持新潮外帶杯的打卡照。







「COFFEE&PEOPLE」沒有菜單，以手沖咖啡為主，讓大家依喜好挑選豆子。店家亦備有搭配特定咖啡豆的拿鐵，提供給偏好義式咖啡的咖啡控；甜點部分，目前僅有提拉米蘇，且內用限定。此外，要特別注意的是，「COFFEE&PEOPLE」基於安全考量，不接待12歲以下兒童。

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COFFEE&PEOPLE推薦

手沖咖啡、冰拿鐵

COFFEE&PEOPLE店家資訊

地址：台中市西區五權西六街105號

備註：不接待12歲以下兒童