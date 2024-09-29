防颱風，先買泡麵囤糧！山陀兒颱風逐漸靠近本島陸地，目前已發布海上颱風警報，為了讓人做好防颱準備，7-ELEVEN特別針對泡麵、零食、鮮食、冷凍食品推出優惠，同時提高備貨，就是讓人趁颱風來臨前，更方便採買必需品，做好防颱準備。



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因應防颱的囤糧需求，7-ELEVEN自即日起至10/1前推出「日清合味道杯麵」指定品項任選3件99元、「日清一風堂速食麵」指定品項買2送1等泡麵優惠，同時10/15前還有「樂事袋裝零食」2件8折、4件79折，並針對飲料「統一H2O純水、每朝健康綠茶650ml、PH9.0鹼性離子水」推出組合優惠，讓人囤貨更方便。





此外，7-ELEVEN也針對即時、冷凍食品推出防颱專屬優惠，「御料小館」冷凍食品系列可享任選2入95折、4入88折。還有自有品牌「Homeal」鮮食，也推出第2件7折優惠，在家簡單家人就能吃到「富錦樹台菜香檳」、「鄧師傅功夫菜」6款主廚手藝的名店料理，颱風天就在家吃熱炒。









7-ELEVEN防颱優惠活動

活動時間：即日起至10月1日

優惠內容：

日清合味道杯麵指定品項任選3件99元

日清一風堂速食麵指定品項買2送1

統一麵包指定品項第2件省10元

憑代收收據，國際牌EVOLTA電池指定品項買一送一



活動期間：即日起至11月3日

活動內容：御料小館指定商品任選2入95折、4入88折



活動期間：即日起至10月15日

活動內容：

Homeal指定品項第2件7折

樂事袋裝零食2件8折、4件79折



活動期間：即日起至10月29日

活動內容：

統一H2O純水兩瓶39元、每朝健康綠茶650ml四入特價105元、PH9.0鹼性離子水第二瓶5折。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。