管你有沒有放颱風假，颱風天就是要吃泡麵！每次只要有颱風接近，許多人就會預期性的先衝量販店、超市、超商先搶日用品回家，其中一定必搶的就是各式各樣的「泡麵」。不管有沒有放颱風假，在颱風天宅在家吃泡麵就是特別香。這次窩客島的特別整理全台「泡麵熱銷排行榜」，以及超商、量販7大通路泡麵優惠整理，不怕買不到、也不怕買貴。







量販店泡麵熱銷排行榜

根據台灣知名連鎖量販「家樂福、愛買、美聯社」的銷售排行，可以看出台灣人愛吃的泡麵以「經典口味」為大宗。在各間排行榜中，第一名都是「統一肉燥麵」穩居寶座，經典必吃的肉燥風味，而且還可以搭配不同食材一起煮、增加變化，堪稱是百搭的家庭常備泡麵。







此外，銷售第二名的泡麵是「來一客 鮮蝦魚板」，清爽海鮮味、加上來一客系列的剛剛好份量，宵夜吃起來也比較少罪惡感。第三名至第五名，各間上榜的泡麵包含「滿漢大餐蔥燒牛肉、一度贊 紅燒牛肉麵」，經典不敗「味味A排骨雞麵、維力炸醬麵」等。除此之外，社群上泡麵控也超愛「台酒 花雕雞麵」、韓式泡麵「辛拉麵」，都是吃不膩的療癒系泡麵。





家樂福 最夯泡麵排行榜

1、統一肉燥麵

2、來一客-鮮蝦魚板

3、農心辛拉麵

4、滿漢大餐蔥燒牛肉

5、科學麵



愛買 最夯泡麵排行榜

1、統一肉燥麵

2、來一客 鮮蝦魚板

3、滿漢大餐 蔥燒牛肉麵

4、維力炸醬麵

5、一度贊 紅燒牛肉麵



美聯社 最夯泡麵排行榜

1、統一肉燥麵

2、味丹味味A包麵排骨雞

3、統一來一客鮮蝦魚板杯麵

4、維力炸醬麵

5、維力炸醬重量包





不只給你全台最夯泡面排行榜，窩客島也特別整理了期間限定「颱風天泡麵優惠」，無論是量販店「家樂福、美聯社」，還是四大超商「7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK」，近期不只颱風話題、也同時因應中元普渡話題大量備貨、並推出優惠，先趁著折扣檔期買起來剛剛好。



家樂福泡麵優惠

活動期間：7月21日、7月28日、8月3~4日、8月10~11日、8月15~17日

活動內容：

1、量販/線上購物單筆消費滿2,000元、超市/家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋(實體店面以現金折價券回饋，線上購物直接該筆消費折抵)。



2、泡麵/常溫麵條/米粉/冬粉/包裝米單筆滿568元贈14,888點紅利點數。



美聯社泡麵優惠

活動期間：7/25-8/6

活動內容：

統一肉燥麵，促銷價79元。

統一來一客鮮蝦魚板杯麵，促銷3杯1組66元。



7-ELEVEN泡麵優惠

活動期間：7月24日至7月28日

活動內容：

1、泡麵、零食等指定商品，使用指定支付，享有單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

2、來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折。

3、農心辛辣白菜風味杯麵，同品項買2送1。



全家泡麵優惠

活動期間：7/24-7/28

活動內容：

1、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

2、即日起至8/20，花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，任選第二件6折優惠。



萊爾富泡麵優惠

活動期間：7/1-7/31

活動內容：

味味A排骨雞湯麵超值碗（12入），特價169元。



OK超商泡麵優惠

活動期間：即日起至07月26日

活動內容：金車漢寶系列泡麵享兩件49元(金車漢寶蚵仔味細麵67g／金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵74g／金車漢寶海鮮湯麵66g)



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。



