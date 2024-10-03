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春水堂珍奶小汽車！光速完售「春水堂 X Tomica珍珠奶茶車」官方公告最後搶買通路。

2024-10-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：春水堂官方粉絲團 人氣：2,557
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編輯 張人尹

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春水堂小車車太可愛！台灣經典珍奶「春水堂」這次特別與經典小汽車「Tomica多美小汽車」聯名，推出台灣限定版「春水堂珍奶汽車、城鎮模型組」，完整還原春水堂珍奶的細節與品牌圖像，讓許多珍奶鐵粉搶著收藏，消息一出就在春水堂門市光速完售，這次官方也公告最後搶買方式。

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春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

Tomica小汽車這次在「多美小汽車節」推出會場限定組合，即是與春水堂聯名的「珍珠奶茶車」，以珍奶杯為造型打造專屬巧汽車，車身還原一顆顆珍珠造型、奶茶配色，此外也搭配迷你版春水堂門市模型，貼上縮小版廣告看板與LOGO，更增添收藏價值。
春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這組「春水堂珍珠奶茶車」在多美小汽車節搶先曝光，並且於春水堂限定門市販售，消息一出吸引粉絲們搶買、火速完售。還沒搶到的粉絲也不用擔心，而春水堂也在粉絲專頁公告，後續可以關注TOMICA官方的展場活動，在展場現場還有機會入手「春水堂珍珠奶茶車」，這次不能再錯過。
春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
春水堂 X Tomica珍珠奶茶車 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

春水堂 X Tomica珍珠奶茶車

販售通路：Tomica官方展場活動
售價：
春水堂珍珠奶茶車：$250/個
小汽車城鎮組－春水堂：$595/組
春水堂珍珠奶茶車+小汽車城鎮組－春水堂：$799/組

 

 

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