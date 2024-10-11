瑞芳車站5家必吃超人氣小吃！從炭烤胡椒餅到蚵仔煎，連在地人都狂推！無論是現烤胡椒餅的香氣撲鼻，還是酥脆的龍鳳腿讓人一買就是50支，這些美食絕對值得一試。還有只用日月潭茶葉沖煮的紅茶、讓人懷念的阿婆蕃薯粿，想在瑞芳大快朵頤就別錯過這些口袋名單。





還沒出爐就訂完「林記福州胡椒餅」

沒人排隊不代表不用等，在地人不想說的口袋名單是這間！瑞芳火車站必吃「林記福州胡椒餅」地點位在瑞芳美食廣場內，靠近瑞芳車站。在這邊小小的攤販裡，可以看到老闆在這邊新鮮手作胡椒餅，直接在你面前包餡、炭烤，現烤出爐的胡椒餅味道相當香濃，讓人路過都沒辦法錯過。



完整文章：沒人排隊的排隊名店！在地人超推的炭烤胡椒餅，瑞芳火車站必吃「林記福州胡椒餅」還沒出爐就訂完，來這請先抽號碼。





一份只要65元的「李記蚵仔煎」

逛完九份來這吃，蚵仔煎一份只要65元！瑞芳必吃美食「李記蚵仔煎」地點就在瑞芳美食廣場內，焦脆外皮尬上大顆蚵仔，完全不輸蚵仔煎名店，一份還只要65元而已，難怪可以榮獲樂活名攤二星評鑑，無論是當地居民還是遊客，都忍不住一再回味。



完整文章：逛完九份來這吃，蚵仔煎一份只要65元！焦脆外皮尬上大顆蚵仔，瑞芳必吃美食「李記蚵仔煎」完全不輸蚵仔煎名店。





在地人一買就是50支的「阿霞龍鳳腿」

瑞芳社團指定吃這家！13元龍鳳腿超佛心，瑞芳排隊小吃「阿霞龍鳳腿」在地營業超過一甲子，位於瑞芳車站對面的小小攤販，每到假日都滿是人潮；這邊許多在地人來這一買就是50支，手工現做超涮嘴，現在就趕緊一起來看看吧。



完整文章：瑞芳社團指定吃這家！13元龍鳳腿超佛心，瑞芳60年老店「阿霞龍鳳腿」手工現做超涮嘴，在地人一買就是50支。





只用日月潭茶葉沖煮「紅茶伯老紅茶店」

只用日月潭茶葉沖煮！瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」位置靠近瑞芳火車站，飲料控可不能錯過。在瑞芳美食廣場裡，隱藏著許多在地老店，其中這家紅茶店也不例外。目前已經傳承至第二代，並且擁有超過50年的歷史，雖然只賣紅茶和桂花酸梅湯兩種飲品，不過口味仍深受當地居民和遊客的喜愛。



完整文章：只用日月潭茶葉沖煮！瑞芳美食廣場「老字號紅茶店」全菜單只賣2種品項，假日幾乎都大排長龍。





瑞芳50年老字號「阿婆蕃薯粿」

地瓜控要筆記！酥脆又綿密口感超涮嘴，瑞芳50年老字號「阿婆蕃薯粿」隱藏在巷弄內，來這不僅能品嚐到古早味零嘴，還能體驗巷弄間的懷舊氛圍，彷彿穿越時光，回到純樸年代。而這樣酥脆外皮與綿密內餡的蕃薯粿，一塊只要28元，讓人一口接一口停不下來，現在就趕緊筆記吧。



完整文章：地瓜控要筆記！酥脆又綿密口感超涮嘴，瑞芳50年老字號「阿婆蕃薯粿」隱藏巷弄的在地小吃，一塊只要28元。

