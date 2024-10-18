桃園又一間新開店！韓國人氣第一燉雞Twozzim自四月進駐台灣信義ATT後，好評不斷，近期宣布將在桃園藝文特區和嘉義市開設分店，進一步擴展版圖。在韓國擁有超過600間分店的Twozzim燉雞專賣店，以獨創的「玫瑰奶油燉雞」掀起燉雞熱潮。隨著台灣人對多元韓式料理的需求增加，Twozzim帶來特色燉雞料理，讓台灣熱愛韓式料理的饕客，能一嚐韓國街頭的道地滋味。
Twozzim以經典黑醬、紅醬、玫瑰奶油及麻辣玫瑰四種口味為主軸，每款皆擁有不同風味層次。黑醬燉雞微甜濃郁，適合喜歡醬香的饕客；紅醬版則稍帶辣勁，挑戰你的味覺刺激。最具人氣的玫瑰奶油燉雞更以鮮奶代替鮮奶油調配，滑順卻不膩口。麻辣玫瑰口味則加入維也納香腸、腐竹、冬粉等配料，並特別引進台灣少見的扁粉耗子，滿滿醬汁讓人吃到停不下來。
Twozzim燉雞的吃法獨具特色，吃完燉雞後，可以用剩餘醬汁拌入白飯，再次享受不同層次的美味。此外，特製紫菜飯卷和手抓飯糰也是店內的亮點，米飯混合黑醬或紅醬，使香氣更為濃郁。店內強調無論配菜或附餐，都可與燉雞醬汁搭配，體驗經典的韓式吃法。這樣多重口感的設計，讓顧客不僅品味燉雞的美味，更能深入體驗韓國飲食文化。
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Twozzim 韓國燉雞 桃園藝文店
地址：桃園市桃園區同德十一街158號
開幕日：尚未公布
Twozzim 韓國燉雞 嘉義店
地址：嘉義市大雅路一段730號
開幕日：預計2024年11月初