麥當勞冰炫風買一送一！速食控又等到麥當勞小確幸，這次台灣麥當勞自即日起推出快閃優惠，首推「Oreo冰炫風」買一送一優惠，此外點指定套餐還能加碼送點心，免費送中薯、勁辣香鷄翅、4塊麥克鷄塊，還有週末限定「買套餐送麥香鷄」，幫你的麥當勞套餐一秒升級。



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麥當勞APP 10/14-10/20本週優惠，包含買一送一、點套餐送點心等限定活動。在10/16前可享單點Oreo冰炫風買一送一優惠，最適合下午茶、宵夜邊吃邊享受罪惡感。此外在10/20前，只要點超值全餐就送一份2塊勁辣香鷄翅，也可選擇送小薯一份。此外還有單點四盎司牛肉堡送中薯、大麥克加飲料99元等優惠，真的不怕吃不飽。







特別的是，在得來速也有限定優惠「點勁辣鷄腿堡餐送4塊麥克鷄塊」，麥當勞也為粉絲在10/18-10/20星期五六日推出限定優惠，買超值全餐就送麥香鷄，還有晚餐時段限定99元套餐，總共10款優惠券都可以在麥當勞APP使用，幫粉絲們加菜、加優惠。





麥當勞APP限定優惠

活動期間：2024/10/14起，個優惠券使用時間不同，依APP標示為準。

推薦優惠內容：

10/14-10/16，單點Oreo冰炫風買一送一

10/14-10/20，超值全餐送一份2塊勁辣香鷄翅

10/14-10/20，超值全餐送小薯一份

10/14-10/20，單點四盎司牛肉堡送中薯

10/14-10/20，點勁辣鷄腿堡餐送4塊麥克鷄塊（得來速限定）

10/18-10/20，買超值全餐送麥香鷄