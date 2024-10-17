全台首間潮汕生醃餐廳！台灣也有吃得到潮汕生醃，台北東區「盛醃」全新開幕，要為大家帶來最道地的生醃海鮮料理。如果說到他們家必吃的品項，絕對是這超浮誇「爆蛋紅蟳」，不過這款要三天前預約才有。如果大家也想嚐鮮被稱作「潮汕毒藥」的海鮮料理，現在就一起來看看吧。







全台首間潮汕生醃餐廳「盛醃」就開在台北東區！距離捷運信義安和站相當近，步行即可抵達，交通十分便利。這邊店面雖然不大，不過鮮豔的紅色招牌格外顯眼；而店內的環境則乾淨明亮，裝潢簡約而不失潮汕風情，牆上更印有不少趣味十足的標語。



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店家保證，這邊的料理食材皆是選用純淨海域的海鮮，每日海港直送，並以專利科技進行除菌處理，就是希望大家可以吃得安心。首推的是「爆蛋紅蟳」，滿滿的橙黃色蟹膏，細膩如冰淇淋般的口感，入口即化；不過這款需三天前預約，現場直接點會吃不到呢。





台北潮汕生醃 盛醃

另一道必點品項是「深海甜蝦」、「深海金殼蝦」兩款，由龜山島附近船隻每日捕撈直送到餐廳，再經由店家特製醬料的醃製，酸甜鹹辣的口感完美交織，蝦肉細嫩，猶如凍般滑溜，搭配蝦腦一起吃，一口就能感受大海的鮮甜。此外，店內還有「彈牙小青龍」、「果凍三點蟹」、「鮭魚」等多款精選海鮮，每道料理都經過四小時以上的細心醃製，保留了海鮮的鮮美與清甜，完美呈現潮汕料理的精髓。同時，價目表也十分清楚，不用擔心浮動的時價。如果大家也想體驗這「潮汕毒藥」的魅力，就趕緊揪團來吃吧。

地址：台北市大安區安和路一段91號

營業時間：17:30–00:00