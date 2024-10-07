濱江市場生魚片「安安海鮮」超高CP值！中山老字號店面「安安海鮮」每逢假日，這裡總是吸引一大批排隊人潮。魚肉肥美、價格親民的生魚片讓人一吃上癮；不過這邊店面以外帶為主，僅提供少量立食空間，建議大家外帶回家細細品嚐最享受。







「安安海鮮」地點就在台北市中山區，位在濱江市場附近，最靠近的捷運站是中山國中站，以及行天宮站，不過不行皆需一段時間，建議大家可以搭公車或驅車前往比較方便。而「安安海鮮」店面是以外帶為主，僅有幾個可以立食的桌子讓大家使用，建議大家還是外帶回家吃比較方便。



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即便如此，排隊的場景依然司空見慣。「安安海鮮」每到假日總是大排長龍，一走到附近就可以看到照著地上標示排隊的隊伍。店面販售生魚片的方式相當特別，皆是以冰箱裡現有的組合販售，因為客人太多所以並沒有客製化服務。





這裡的經典組合如鮭魚、鮪魚，或甜蝦、花枝等多種海鮮組合，都以高CP值聞名，魚肉新鮮且厚實，吃起來格外滿足。而下圖這一盒滿滿的生魚片，整盒只要450元就能開吃。如果喜歡丼飯的話，也能直接到櫃台點黑鮪魚丼、明太子干貝丼等，每日限量供應。如果想知道當日確切會有哪種口味，直接到現場點餐最快。



濱江市場生魚片 安安海鮮

此外，「安安海鮮」還提供壽司、玉子燒等熟食與進口水產，讓海鮮愛好者有更多選擇。不過網路上也有些網友評論老闆很兇，這部分就見仁見智。如果想享受高CP值生魚片，還是推薦大家可以來嚐嚐看，但如果不想排隊就建議平日前往，假日來到這邊就請抱著排隊的心情囉。

地址：台北市中山區建國北路三段113巷25號

營業時間：08:30–16:00；週一公休；店休日以官方粉絲專頁公告為主