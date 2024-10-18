板橋甜點吃到飽「Q吉專売」百項甜點、飲品通通無限暢吃！只要於活動期間內用餐，整張菜單全部都能點，從提拉米蘇到千層蛋糕、胖胖泡芙、達克瓦茲等，各種品項一應俱全，甜點控絕對不能錯過。不過這邊一定要訂位，現場沒有候位服務，大家可別白跑一趟了。







板橋超夯甜點吃到飽就在這裡！「Q吉專売 板橋總店」位於新北板橋，這邊交通相當方便，步行至捷運新埔站不到10分鐘。店面隱藏在安靜的巷弄中，不過一踏入店內，就能感受到溫馨可愛的裝潢，營造出的甜美的氛圍。明亮的空間，牆上點綴著各式甜點插畫，用餐環境令人讓人放鬆。



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而他們家最受歡迎的，絕對就是「全品項甜點吃到飽」活動，主打13大類甜點，共計逾百項甜點、飲品都能吃到飽。從提拉米蘇到千層蛋糕、鮮奶麻糬、胖胖泡芙、達克瓦茲等網紅甜點一應俱全，重點是這邊的甜點全部都是自家製作，特別是千層蛋糕，每片餅皮都是手工製作，加入層層的馬茲卡邦乳酪，絲滑口感超療癒。





板橋甜點吃到飽 Q吉甜點專売店 資訊/訂位方式

不過大家要注意，甜點吃到飽活動限定於每週三與週日下午14:00至21:00，同時無現場開放候補，僅以線上訂位為主，用餐時間限2小時、一次最多點10個品項，如果沒有吃光光會按照原價計費。而活動費用為大人499元、小孩299元，10%服務費皆為另計。沒訂位到吃到飽也別氣餒！店內也推出了「小吃貨套餐」，僅需319元就能一次品嚐6款精選甜點，無需預約，隨時歡迎顧客內用或外帶。「Q吉專売 板橋總店」已成為甜點愛好者心中的天堂，這個夏天，快來親自體驗這場甜蜜盛宴。

地址：新北市板橋區莒光路133巷12-1號

營業時間：平日15:00–21:00；假日12:00–21:00

吃到飽時段：每週三和週日 14：00–21：00

吃到飽費用：大人499元（另加10%服務費）、小孩299元（另加10%服務費）

訂位方式：無現場開放候補；依照 訂位網站 顯示為主。