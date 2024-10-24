7-ELEVEN開手搖杯店！都說自從便利商店開賣咖啡、奶茶、現萃茶之後，讓現代人都有了24小時的飲料店可以喝。這次7-ELEVEN更是真的打造全新飲料品牌「不可思議茶BAR」，在超商裡蓋了一間手搖茶店，無論是奶茶、奶蓋、珍珠奶茶通通都有，而且可以客製甜度冰塊，實現奶茶控的24小時手搖杯自由。



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7-ELEVEN全新茶飲品牌「不可思議茶BAR」，讓許多茶控、奶茶控可以隨時開喝。延續7-ELEVEN原先有的萃茶設備，7-ELEVEN在茶BAR提供多種基底茶，並且延伸出奶茶、奶霜、果茶等飲品，還有咀嚼配料「茶凍、奶酪」，通通在小七喝得到。更像手搖杯的地方是，茶BAR的飲品還能客製化甜度、冰塊，真的可以對小七店員說「珍奶半糖去冰」了。







特別的是，「不可思議茶BAR」的菜單共有2種不同系列，第一種鎖定「茶控」菜單，精選「小葉紅茶、梔子花青茶、果香四季烏龍、茶王焙火烏龍」4種基底茶，不只可以無糖單喝，也推出加鮮奶的「拿鐵系列」、加奶蓋的「奶霜系列」。也特別為茶味濃厚的烏龍設計「焙火烏龍珍奶」、清新茶香則推薦「冰荔枝寒天青茶」搭配寒天增加口感，無論奶茶、果茶都幫你搭配好。





7-ELEVEN 不可思議茶BAR 門市資訊

不可思議茶BAR另一類則是「奶茶控」專屬菜單，主要以「金採烏龍茶王」以及「丹嵐伯爵紅茶」作為基底，並且根據鮮奶的比例、奶泡口感不同，分成「茶拿鐵、綿綿、茶布奇諾」共3種奶茶選擇。此外還能再另外搭配珍珠、花茶凍、奶酪等配料，還有加入蜂蜜、或是焦糖的奶茶特調，適合對於奶味、茶味都很講究的奶茶控。目前「不可思議茶BAR」在全台共有4間門市，在台北2間、台南2間，每間門市也根據需求提供「茶控」或「奶茶控」菜單。其中，台北信義區的「宏泰門市」更特別提供2種不同菜單進行測試，不管是想喝茶、想喝奶茶的飲料控，都能在這間小七搶先喝一波，也讓粉絲們期待未來有更多「不可思議茶BAR」在自家樓下的小七24小時開賣。

宏泰門市：台北市信義區松仁路91-1號

萬濠門市：台北市中山區敬業四路1號1樓

首府門市：台南市南區新和東路138號

ZEELAND-MARK湖美商場：台南市中西區和緯路五段55號

