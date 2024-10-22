年度旅遊盛事「2024 ITF台北國際旅展」將於南港展覽館隆重登場，台北圓山與高雄圓山大飯店搶先推出線上旅展，要讓旅人現在就能吃美食、住飯店。此外，旅展現場每天限定100張的快閃餐券活動，讓現場充滿搶購熱潮，僅需666元起即可入手圓山的高級美食與餐飲服務。



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台北圓山大飯店特別推出深受旅客喜愛的「平日北高圓山聯合住宿通用券」每張3,500元，並提供了多種房型選擇，從精緻無窗客房到豪華套房不等，讓旅人根據不同需求靈活運用。購買5張聯合住宿券的旅客還能享受專屬270度的環景套房及豐富的自助餐與下午茶，充分體驗台北圓山的尊貴服務與獨特風景。



高雄圓山同樣推出了「一泊二食住宿券」，每張僅需4,980元，包含了早餐與晚餐，並且加贈台北圓山的西密道導覽文化之旅，這讓旅程充滿了歷史與文化的深度。這些優惠不僅帶來經濟實惠，也為旅人們提供了一次輕鬆悠閒的美好度假時光。





此外，圓山大飯店不僅僅止於住宿優惠，國宴級美食的推出更是讓饕客們心動不已。其中，「平日圓山名廚晶饡任饗券」以6,600元的價格提供了金龍餐廳或圓苑餐廳6人桌菜，這是一次感受傳統手路菜與國宴美味的絕佳機會。而對於愛好中式早午茶的顧客，「假日金龍中式早茶超值雙饗券」或「假日圓苑夫人午茶超值餐券」也僅需1,199元，附贈價值200元的圓山烏龍茶，讓這次的用餐體驗更加豐富。另外，圓苑餐廳推出的「東坡醬手肘兩吃」與牛排館的「海陸雙人套饗餐」等多款菜色，也讓饕客在享用美食的同時，充分體驗圓山經典美味的多樣性與創意。







同時，圓山的多款人氣商品也在旅展上推出了特價促銷，尤其是每天限量的餐券快閃活動，更是以極具吸引力的價格吸引著許多饕客與旅人。只需666元起，參展民眾便可享受到平日松鶴自助午晚餐或英式下午茶等美食體驗，這無疑是一次性價比極高的美食盛宴。此外，圓山首次推出的「尋祕圓山」大禮包，也以999元的價格為旅人們帶來了豐富的文化與美食享受。





圓山大飯店於2024 ITF台北國際旅展的優惠



北高圓山聯合住宿券 價格：每張3,500元起

優惠內容：適用於台北與高雄圓山大飯店，包含多種房型選擇（精緻無窗客房到豪華套房等）。

購買5張聯合住宿券者：享有尊貴270度環景套房，並附豐富的自助餐與下午茶。



高雄圓山「一泊二食住宿券」

價格：每張4,980元。

優惠內容：包含早餐與晚餐，並加贈台北圓山的西密道導覽文化之旅。



平日圓山名廚晶饡任饗券

價格：6,600元。

優惠內容：6人桌菜，適用於金龍餐廳或圓苑餐廳，由國宴主廚親手烹製的國宴級菜餚。



假日金龍中式早茶超值雙饗券

價格：1,199元。

優惠內容：假日適用，附贈價值200元的圓山烏龍茶。



假日圓苑夫人午茶超值餐券

價格：1,199元。

優惠內容：附贈價值200元的圓山烏龍茶。



旅展現場每日限量快閃餐券

價格：666元起。

優惠內容：適用於松鶴自助午餐、晚餐或英式下午茶。

限制：每天11:00限量100張，每人限購2張。

圓山線上旅展：https://reurl.cc/Or8dZr

相關優惠以官方公告為主