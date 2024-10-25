壽司郎再度掀起萌寵旋風，這次原創人氣角色「萌抱壽司」與日本插畫家JUN（じゅん）創作的《毛毛比熊犬》推出限時聯名活動。自11月1日起，聯名活動將於全台壽司郎門市展開為期30天，結合兩大可愛IP的療癒魅力，預計引發粉絲們的熱烈搶購潮。本次合作不僅推出限量贈品，更搭配實用性商品的加價購活動，讓粉絲在享用美味壽司的同時，也能將療癒系周邊帶回家。







聯名活動將分四波優惠陸續開跑，首波活動於11月1日起推出「萌抱壽司×《毛毛比熊犬》貼紙」，凡內用滿700元即可免費獲贈一張，共兩款選擇，全台限量50,000張。第二波則自11月22日起，單筆消費滿2,000元可獲得「絨毛玩偶吊飾組」乙組，每組包含兩款不同角色，塞在紙盒裡的可愛度加倍，讓人腦波弱的想收藏，全台僅限量10,000組，快揪人去吃壽司郎湊滿額。







除了滿額贈之外，從11月8日起，加價購活動也將登場。凡單筆消費滿500元，即可加價180元兌換「造型針織包」乙個，毛毛比熊犬變成萌爆壽司的模樣，超萌、超療癒；11月15日起，再加碼推出220元的「冰敷袋」，數量皆限量10,000個。兩款商品不僅外觀可愛，更兼具實用性，讓粉絲忍不住手刀搶購。這些周邊商品皆需於活動門市內用兌換，外帶或外送則不適用。





壽司郎萌抱壽司×毛毛比熊犬 聯名活動

活動時間：2024/11/1 起限量開搶

加價購商品：

萌抱壽司×《毛毛比熊犬》貼紙

活動期間：11月01日（五）起，送完為止。共兩款貼紙可供選擇。

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿700元即可獲得乙張，不累贈。全台限量50,000張，數量有限送完為止。



萌抱壽司×《毛毛比熊犬》針織包

活動期間：11月08日（五）起，售完為止。

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價180元換購乙個、滿1,000元則可加價360元換購二個，依此類推。全台限量10,000個。數量有限售完為止。



萌抱壽司×《毛毛比熊犬》冰敷袋

活動期間：11月15日（五）起，售完為止。

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿500元即可加價220元換購乙個，滿1,000元則加價440元換購兩個，依此類推。全台限量10,000個。數量有限售完為止。



萌抱壽司×《毛毛比熊犬》絨毛玩偶吊飾組

活動期間：11月22日（五）起，送完為止、

活動辦法：於全台壽司郎門市內用消費，單筆發票金額滿2,000元即可獲得乙組(2入)，滿4,000元即可獲得兩組(4入)，依此類推。全台限量10,000組，數量有限送完為止。



注意事項：活動僅限內用。外帶、外送恕不適用此活動。