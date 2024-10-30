「The Chinese Library」位於香港中環歷史建築物「大館」裡，主打新派中式料理體驗，致力為傳統中菜注入新意、呈獻一道道精緻又有創意的中式佳餚，特色佳餚包含：粵式燒鵝、叉燒、潮州滷水鴨、麻辣四川水煮魚、北京烤鴨以及避風塘炒蝦等。







Aqua Restaurant Group創辦人David Yeo的私人圖書閣收藏大量中式食譜，藏書豐富，餐廳因而命名「The Chinese Library」。空間富有濃郁的殖民地色彩，挑高天花板搭配落地窗、百年木地板以及藝術感十足的燈飾，彷彿帶領饕客重返香港繁華盛世。



「The Chinese Library」行政總廚李振龍(Junno Li)19 歲時便投身烹飪界，跟隨一位精通粵菜、川菜和滬菜的大師傅學習，並於 2005 年廣東江門美食節上獲得第一個金獎。「The Chinese Library」在Junno Li帶領之下，不僅在 2020 年入選《南華早報》年度精選 100 Top Tables 2020，更於今年入選《黑珍珠餐廳指南 2024》獲頒「黑珍珠一鑽餐廳」。







Junno Li精湛廚藝在「The Chinese Library」展露無遺，每一道中式菜餚都注入新意、以獨有的方式詮釋各大菜系名菜，滿足愛嚐鮮的香港人，為饕客帶來新派中式料理體驗；特別推薦「石鍋蔥香鵝肝和牛炒飯」，上頭鋪滿木魚片，米飯粒粒分明、帶有焦香氣息，鵝肝和牛切得細碎，每一口都令人飽足又滿足。



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The Chinese Library店家資訊

地址：中環荷李活道10號大館1座1樓

電話：28483088

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