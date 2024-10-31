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一路喝到登機！首家香港機場酒吧「 Intervals天際酒吧及餐廳」，攜手全球調酒師讓味蕾環遊世界。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 圖片：Intervals天際酒吧及餐廳 人氣：213
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

酒迷飛香港有福了！藏在香港國際機場的「 Intervals天際酒吧及餐廳」，讓旅客可以在至高點邊小酌、邊飽覽整個香港機場景緻。Intervals 的調酒體驗以時間為概念，特別設計 15 至 60 分鐘不等、與調酒完美搭配的西班牙傳統小吃，讓旅客充分把握登機前的時間來好好享受。

「 Intervals天際酒吧及餐廳」為第一間香港機場酒吧，位於天際走廊，可以從12 至 24 號登機口之間的扶手電梯前往。營業時間從早上7點一路至晚上11點半，即便是早班機或晚班機的旅客也都能體驗精緻的機場餐飲服務、品嚐世界級調酒。

「 Intervals天際酒吧及餐廳」與國際調酒師攜手合作、為旅客的味蕾獻上環球美酒旅程，推出跨領域虛擬客席調酒師系列 (Digital Guest Shift Series)，如：十月的調酒「Oo-Meshu Fizz」，出自新加坡Mandala Club的Diveysh Ramesh，他以牛奶、烏龍茶和東一本格梅酒 「Nautrale」調製而成的，充分展現梅酒的天然風味。

推薦閱讀：2024世界50大酒吧！頂尖香港酒吧，主打龍舌蘭調酒「COA」，三連霸亞洲最佳酒吧第一名。

 

 

Intervals天際酒吧及餐廳資訊

營業時間：7:00~23:30
電話:+852 6706 8075
地址:香港大嶼山香港國際機場天際走廊 L9

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香港機場 香港酒吧 Intervals天際酒吧
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