就算不抽獵人卡包，吃麥當勞有買一送一還是很爽！這次麥當勞不只在歡樂送推出限定品項買一送一、也在APP推出每週快閃買一送一限定優惠，除此之外，速食控還能每天抽「麥粉轉轉盤」專屬優惠券，不管是出門約吃、在家叫外送通通都優惠。



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麥當勞自即日起至11/19，只要在麥當勞歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「LOVEMCD」，就可享有「大薯、勁辣香鷄翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)」任選一項買1送1，換算下來最高現賺69元，宅在家吃速食也划算。此外，麥當勞APP也推出一週限定的「蛋捲冰淇淋買一送一、單點四盎司牛肉堡送中薯、買超值全餐送」等優惠，可以在麥當勞門市點餐使用。





同時，麥當勞也針對萬聖節推出「麥粉轉轉盤 轉出搗蛋餐」限定活動，即日起至10/31前每天可以玩一次轉盤遊戲，隨機獲得一張優惠券。獎項包含「買超值全餐送麥脆鷄腿乙塊(原味/辣味)」、「麥香鷄+小杯玉米湯$75 」、「勁辣鷄腿堡+$38中飲特價$99」、「買超值全餐送勁辣香鷄翅(一份兩塊)」、「買超值全餐送麥香魚」、「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅」、「單點豬肉蛋堡送薯餅」、「單點火腿蛋堡送薯餅」等，陪粉絲一起爆吃。









麥當勞 歡樂送買一送一

活動期間：即日起至11/19

活動內容：歡樂送網路訂餐輸入優惠碼LOVEMCD，享大薯、勁辣香鷄翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)買1送1。



麥當勞APP優惠券

活動期間：依各優惠券所標日期為準。

活動內容：

10/30前，單點蛋捲冰淇淋買一送一。

11/03前，單點四盎司牛肉堡送中薯、單點大麥克特價65元。



麥當勞APP轉出搗蛋餐活動

活動期間：2024/10/28-10/31

活動內容：活動期間每日每帳號可玩一次「麥粉轉轉盤」活動，隨機獲得一款優惠券。