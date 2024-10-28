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萊恩手搖杯新口味！Mr.Wish X Kakao Friends「草莓提拉米蘇」草莓奶蓋手搖杯、萊恩造型罐可愛爆擊。

文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Mr.Wish 人氣：672
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

洗版IG的「萊恩手搖杯」又有新口味！Mr.Wish鮮果茶玩家與Kakao Friends聯名，這次在推出全新草莓季限定飲品，以超萌萊恩、桃子造型罐，搭配新口味「草莓提拉米蘇、草莓橙橙」兩款甜點系新品，讓粉絲一秒被萌化，充滿少女心。

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Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

Mr.Wish本次草莓季新品，用夢幻粉色草莓風味抓住粉絲的心。主推款桃子罐裝的「草莓提拉米蘇」以經典提拉米蘇風味為基底，搭配甜香草莓冰沙、酥脆阿華田脆酷粒及絲滑芝芝奶蓋，打造豐富口感層次。而萊恩罐裝的「草莓橙橙」則嚴選香甜草莓與柳橙冰沙融合，再加入Q彈愛玉，主打酸甜果香風味，粉絲兩款都喝爆。
Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

Mr.Wish表示，此次聯名飲品特別設計Kakao Friends造型罐，讓粉絲收藏。除了「草莓提拉米蘇」和「草莓橙橙」，還有「橘哈啵啵」與「綠哈啵啵」兩款冰沙飲品也同樣搭配Kakao Friends罐裝，帶來橘哈密瓜、綠哈密瓜兩種不同風味。聯名造型罐數量有限，售完即止，粉絲們想收集全系列可愛罐裝，趁活動期間就先約衝Mr.Wish喝一波。
Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品

上市日期：2024/10/25起
品項及價格：
草莓橙橙冰沙-搭配萊恩造型罐：$95元    
草莓提拉米蘇-搭配桃子造型罐：$95元
橘哈啵啵- 搭配萊恩造型罐：$95元   
綠哈啵啵-搭配桃子造型罐：$95元

 

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