洗版IG的「萊恩手搖杯」又有新口味！Mr.Wish鮮果茶玩家與Kakao Friends聯名，這次在推出全新草莓季限定飲品，以超萌萊恩、桃子造型罐，搭配新口味「草莓提拉米蘇、草莓橙橙」兩款甜點系新品，讓粉絲一秒被萌化，充滿少女心。
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Mr.Wish本次草莓季新品，用夢幻粉色草莓風味抓住粉絲的心。主推款桃子罐裝的「草莓提拉米蘇」以經典提拉米蘇風味為基底，搭配甜香草莓冰沙、酥脆阿華田脆酷粒及絲滑芝芝奶蓋，打造豐富口感層次。而萊恩罐裝的「草莓橙橙」則嚴選香甜草莓與柳橙冰沙融合，再加入Q彈愛玉，主打酸甜果香風味，粉絲兩款都喝爆。
Mr.Wish表示，此次聯名飲品特別設計Kakao Friends造型罐，讓粉絲收藏。除了「草莓提拉米蘇」和「草莓橙橙」，還有「橘哈啵啵」與「綠哈啵啵」兩款冰沙飲品也同樣搭配Kakao Friends罐裝，帶來橘哈密瓜、綠哈密瓜兩種不同風味。聯名造型罐數量有限，售完即止，粉絲們想收集全系列可愛罐裝，趁活動期間就先約衝Mr.Wish喝一波。
Mr.Wish X Kakao Friends聯名飲品
上市日期：2024/10/25起
品項及價格：
草莓橙橙冰沙-搭配萊恩造型罐：$95元
草莓提拉米蘇-搭配桃子造型罐：$95元
橘哈啵啵- 搭配萊恩造型罐：$95元
綠哈啵啵-搭配桃子造型罐：$95元