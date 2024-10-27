嗚啦呀哈！吉伊卡哇粉絲們這次要在小七買到剁手手，7-ELEVEN即將在10/30推出全新「吉伊卡哇療癒派對」門市快閃購活動，一次推出20款超可愛吉伊卡哇、小八、烏薩奇限定周邊，不管是實用的收納包、證件套、行動電源，或純粹可愛想收藏的大玩偶，吉伊卡哇媽媽們通通要準時買爆。
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7-ELEVEN看準最夯話題，這波推出全新「吉伊卡哇療癒派對」周邊小物快閃購活動，在粉絲專頁推出預告就吸引許多粉絲們敲碗期待。這波預購一次推出20款限定小物，首推可愛療癒的16吋背包款絨毛娃娃、12吋討伐棒款絨毛娃娃，抱在懷裡超療癒。同時還有寢具系列、床包、法蘭絨小毯、四季暖被，房間裡處處都能耍可愛。
實用系周邊還有旅行必備的「絨布眼罩」、可以掛行李箱的「萬用吊牌、證件套」、以及收納好物「衣物收納袋、方形多功能包、水壺袋」，3C周邊則有「磁吸行動電源、雙孔充電器、伸縮充電線」，實用且可愛，就讓人更多了一個理由通通買起來。
7-ELEVEN「吉伊卡哇療癒派對」門市快閃購在10/30下午3點登場，在門市不限消費金額，只要報會員電話就可以直接加購，超過20款吉伊卡哇周邊小物最低99元就能入手，粉絲們一定要先設好鬧鐘，準時衝小七買起來。
7-ELEVEN「吉伊卡哇療癒派對」門市快閃購
活動期間：2024/10/30下午3點起至2024/12/31
活動方式：7-ELEVEN門市消費不限金額，即可加購。
詳細活動規範、販售價格與供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。