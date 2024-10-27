手搖杯喝不膩、怎麼喝不踩雷的經典品牌「CoCo都可」是許多飲料控的必喝口袋名單，不只在台灣門市多，出國也有分店可以一解珍奶的相思情。窩客島這次幫你推薦CoCo人氣排行榜TOP 5，首推必喝「百香雙響炮、奶茶三兄弟」，還有季節限定推薦必喝，飲料控現在就想叫外送開喝。







CoCo推薦人氣飲品：百香雙響炮

如果你問飲料控「喝CoCo最推薦哪杯」，最多人一定都推薦這杯「百香雙響炮」。以酸甜的百香果實搭配茶底，搭配Q彈的珍珠、椰果，酸甜系果茶喝法加上豐富咀嚼口感，就是讓人喝不膩。CoCo這杯「百香雙響炮」已經熱賣16年，絕對是飲料控心目中最經典、最有代表性CoCo飲品，如果想不到喝什麼，點這杯絕對沒錯。





CoCo推薦人氣飲品：奶茶三兄弟

一次滿足咀嚼控、奶茶控的就是這杯「奶茶三兄弟」。CoCo的「奶茶三兄弟」被稱為加料奶茶終極版，光是經典奶茶基底就用濃郁奶香擄獲粉絲，其中再加上「三兄弟」配料：手工煮布丁、手工仙草、Q彈蜜珍珠，三種不同口感與咬勁，讓奶茶控喝完飽足感也滿滿。





CoCo推薦人氣飲品：檸檬奇遇桔

偏好酸甜口感的飲料控，最推薦要喝「檸檬奇遇桔」，主打使用檸檬汁、現壓酸甜金桔作為酸甜基底，但亮點更是豐富配料，包含營養的奇亞籽、以及超夯CoCo獨家配料「蜜香凍」，以及話梅畫龍點睛，打造酸爽、咀嚼口感豐富的升級版金桔檸檬。





CoCo推薦人氣飲品：珍珠奶茶

如果說最經典、最喝不膩，在台灣喝、出國也要喝的CoCo飲料，絕對就是這杯「珍珠奶茶」了。CoCo的經典香濃奶茶基底，原先就被粉絲推薦是最順口、最不膩的手搖杯奶茶，再搭配Q彈珍珠，是許多飲料控必點、必喝的招牌飲料。



CoCo推薦人氣飲品：無糖青茶

無糖茶可以說是CoCo的排行榜黑馬，基本款的純茶系列，是會多粉絲百喝不膩的心頭好。其中「青茶」系列使用台灣原生青茶，經過輕焙火製程，帶出輕快暢亮的茶湯風味，更是純茶系列中最夯選擇。青茶推薦去冰無糖，更許多人在飯後解膩的首選。





編輯加碼推薦：CoCo季節限定飲品

CoCo超高人氣的飲品，不只有常態菜單的供應品項，CoCo還有每年「季節限定」飲品，讓飲料控都超期待。夏天限定「楊枝甘露」加入優酪乳的喝法飲料控超推，其中配料「西谷米」也是只有夏天才喝得到，編輯更推「西谷米奶茶」每年夏天必喝。冬天則有草莓系列「莓莓派對」莓果、青茶的搭配最順口，濃郁系新品「冬韻擂焙珍奶」也是冬季限定，一開賣就衝上熱銷排行榜。







CoCo 人氣排行榜Top 5

1、百香雙響炮

2、奶茶三兄弟

3、檸檬奇遇桔

4、珍珠奶茶

5、無糖青茶