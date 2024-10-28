韓國人公認最強韓式炸雞「BHC韓式炸雞」要開了！去韓國一定要吃一份韓式炸雞回飯店，才算是一天最完美的結尾。而在眾多韓式炸雞品牌中，被韓國人公認最強、最好吃的「BHC韓式炸雞」，自從確定要進軍台北開設台灣一號店後，就讓炸雞控等不及，期盼開幕日趕快到來。如今，台灣首店將在大巨蛋「遠東Garden City花園綠廊」亮相，將於11/2提前試營運，並於11/11正式開幕，絕對是炸雞控這週最夯話題。
堪稱是韓國炸雞始祖的「BHC韓式炸雞」，是連韓國當地人都一吃再吃的人氣連鎖品牌，更是韓星全智賢都愛的韓式炸雞。多達十幾種的炸雞口味，從經典的原味炸雞跟洋釀，到特色辣起司炸雞、蒜味炸雞、蜂蜜醬油等，讓炸雞控每次去都選擇障礙症發作，建議大家直接來一份「半半炸雞」，兩種口味任選一次滿足。
目前「BHC韓式炸雞」大巨蛋店將於11/2試營運、11/11正式開幕，營業時間從早上11點到晚間22點，附近上班族都忍不住揪團訂炸雞吃。台灣菜單、售價尚未公布，是否會有台灣限定口味上不可知，請持續鎖定窩客島，將為大家帶來第一手最新消息。
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BHC韓式炸雞 大巨蛋店
試營運：2024/11/2
開幕日：2024/11/11
地點：台北市信義區忠孝東路四段505號B２（遠東Garden City花園綠廊）
時間：週一至日11：00～22：00