中壢人吃橋村炸雞！超人氣韓式炸雞「橋村炸雞」自從引進台灣開始，就一直是許多炸雞控的話題，不管開到哪裡，都吸引粉絲朝聖。這次「橋村炸雞」宣布在11月初進駐桃園大江購物中心，帶來原汁原味韓式炸雞，還有限定開幕優惠，中壢人直接先約吃了。



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桃園首家韓國人氣炸雞品牌「橋村炸雞」將於11月初正式進駐大江購物中心，挑戰中壢人的炸雞口袋名單。橋村炸雞的獨特醬料，是許多粉絲到韓國必吃的風味。這次品牌將100%橋村美味原汁原味帶到台灣，不必飛韓國也能正宗韓式風味，無論是原味、蜂蜜、蒜味、香辣、青陽辣椒風味，通通擄獲炸雞控的心。品牌更預告強村炸雞開幕將推出消費400元、送200元折價券優惠，中壢人一定要衝。







不只新門市開幕，橋村炸雞各門市也推出多項超值優惠活動，即日起至11月4日，每日前20名消費者購買任一橋村炸雞系列，即贈兩杯50元飲品。此外，活動期間全台橋村門市消費不限金額，就能獲得抽獎機會，有機會贏得台北至首爾的來回機票，讓粉絲直接飛韓國吃爆。





橋村炸雞 大江國際購物中心

開幕日期：預計2024年11月

開幕優惠：開幕期間消費滿400元可獲得200元的折價券，限量5,000張。



橋村炸雞 優惠活動

活動期間：即日起至11月4日

活動內容：每日前20名購買橋村炸雞系列，即贈兩杯50元飲品。



活動期間：2024/10/12-11/11

活動內容：於活動期間到全台橋村門市消費不限金額，即可獲得乙張機票抽獎券，有機會獲得台北首爾來回機票。



詳細活動規範及供應情形，依 橋村炸雞 官方公告為準。