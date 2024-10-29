誰說只有小朋友可以在麥當勞開生日趴，大人也想包場麥當勞！這次麥當勞把原先專屬兒童的派對體驗，全新擴大推出專屬大人的「麥當勞派對」。從10月30日起，粉絲們無論年齡，都能在麥當勞慶祝開派對，不頓是派對主人、或參加賓客，都有專屬的麥當勞小禮物，慶生趴、升遷趴、慶功宴吃麥當勞更嗨。
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專屬大人的「麥當勞派對」方中包含派對主角的派對卡、派對帽，還有「奶昔大哥雙面漁夫帽」，馬上成為派對焦點。而派對貴賓則送「大鳥姊姊好好眠眼罩」或「漢堡神偷好好眠眼罩」二擇一，對大人來說也是食用滿分，此外還搭配全場佈置、派對主持人、以及破冰互動遊戲，不管I人或E人都能嗨起來。
麥當勞表示「麥當勞派對」每場預約至少5人，活動推廣價格為派對主角600元，派對貴賓每人250元，且參加者需加購超值全餐一份。除此之外，麥當勞更推出專屬LINE貼圖，自11/5起在麥當勞官方LINE帳號免費下載，同事呼應派對氣氛，也能傳遞生日祝福。
麥當勞派對 活動資訊
活動期間：2024/10/30起常態提供
活動網址：https://walkr.tw/lJvQGh3z
活動收費：
派對主角600元，需加點超值全餐一份。
派對貴賓250元/人，每人需加點超值全餐一份。
活動方案內容：
派對主角禮物（奶昔大哥雙面漁夫帽）、派對貴賓禮物（大鳥姊姊好好眠眼罩/漢堡神偷好好眠眼罩）、派對帽及卡片、派對主持人、破冰互動遊戲
詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。