中山南西商圈變超萌！在台灣掀起療癒風潮的「The Butters 奶油家族」，在台北 UR LIVING 南西店設立為期四個月的快閃店，以咖啡廳風格為主題的「The Butters Cafe」甜蜜開幕，為熱愛療癒風的粉絲打造一個沉浸式的視覺饗宴。







此次快閃充滿互動拍照區和療癒周邊商品，讓喜愛奶油家族的朋友們可以在美麗的氛圍中拍照打卡。同時，呼應咖啡廳主題，特意將娃娃小吊飾等小物選購區變成夾麵包互動打卡區，用麵包夾選購可愛娃偶，沈浸式體驗讓人直呼超療癒。







現場也推出多款奶油家族的秋冬新品，毛茸茸頸枕、盥洗包和零錢卡包等設計，將為旅途帶來更舒適與溫暖的陪伴。其中包括和三麗鷗明星「布丁狗」聯名系列，翻轉抱枕、零錢包、綁結包等療癒系周邊，融入奶油家族的可愛特色，並搭配布丁狗的溫馨感覺，無論是居家擺設或外出搭配都相當百搭。店內超過100款人氣商品，無論是秋冬新品、還是經典人氣款通通都能買到。





奶油家族 UR 南西快閃店 快閃時間

奶油家族 UR 南西快閃店推出多項限定優惠，即日起加入奶油家族 LINE 並追蹤 IG 就能獲贈環保提袋，新客加 LINE 還可兌換環保吸管組，並於 UR LIVING 消費贈送 $50 折價券。11/2～12/31 凡任一消費並打卡標記，即享免費拍貼。11/2-11/5 更有奶油家族 x 布丁狗印花 TEE 買一送一，快來搶先體驗這場療癒盛宴。推薦閱讀： 寶可夢大師不用衝台北！線上就能買「Pokémon Store」開站了，南瓜皮卡丘要搶。

活動時間：即日起至2025/3/2



奶油家族 UR 南西快閃店 活動優惠

加入奶油家族 LINE 並追蹤 IG 即可獲贈奶油家族環保提袋

新客加入 LINE 送官網任一消費環保吸管組兌換券

UR LIVING 1-4F、Brun 消費可得 B1 快閃店 $50 折價券

11/2-12/31 奶油家族任一消費打卡標記，即可免費拍貼一次



奶油家族 UR 南西快閃店 滿額贈

11/2-11/10 消費滿 1000 送奶油家族造型冰箱貼（每日限量，送完為止）

11/2-11/10 消費滿 2500 送經典冷水杯（每日限量，送完為止）



奶油家族 UR 南西快閃店 開幕優惠

11/2-11/5 奶油家族 x 布丁狗印花 TEE 買一送一