PChome 24h購物於10月24日正式推出全新「Pokémon Store」,為全台寶可夢迷們打造專屬購物天堂。此線上商店集合了寶可夢的毛絨玩具、生活用品、文具、卡牌及遊戲等多元周邊。消費者不再需要親赴門市,在家即可輕鬆入手來自「Pokémon Center TAIPEI」的原創商品。這次開幕活動更推出限量原創貼紙,只要單筆訂單滿額即可獲贈,讓寶可夢迷享受不僅便利還充滿驚喜的購物體驗。







「Pokémon Store」首推的季節性商品令人愛不釋手,特別是快龍及各式皮卡丘的毛絨玩具成為熱銷焦點。萬聖節南瓜皮卡丘與飛翔皮卡丘造型應景且可愛,是今年秋冬的絕佳收藏選擇。同時,來自日本高人氣的PAMO NO MURE系列,包括可動毛絨玩具、雙層玻璃杯及托特包,設計創意十足,完美結合可愛與實用,將寶可夢元素融入日常生活。







想一次蒐集「Pokémon Center TAIPEI」的經典商品也沒問題,快龍毛絨玩具、寶可夢悠遊卡及徽章胸針通通線上有售。這些限定商品不僅在粉絲間掀起討論,也讓「Pokémon Store」成為收藏家的新目標。無論是想為自己添購小物,還是準備節日禮物,「Pokémon Store」都能滿足需求。





為慶祝新店開幕,PChome 24h購物推出滿額贈品活動。於即日起,只要單筆訂單滿490元,即可獲得限量原創貼紙一張,贈品數量有限,送完為止。這次活動為全台訓練家們提供了更方便的購物方式,也讓各地的寶可夢粉絲享受不停歇的購物樂趣。

PChome 24h購物 「 Pokémon Store 」購買特典

活動辦法:即日起,於「 Pokémon Store 」單筆訂單金額達$490元以上之顧客,即可獲得原創貼紙一張。

1、每筆訂單限領取一份贈品。

2、贈品活動可能會在未經通知的情況下變更或結束,敬請見諒。

3、贈品為非賣品。

4、贈品數量有限,送完為止。



Pokémon Store 推薦必買商品

Pokémon Center TAIPEI 開幕紀念商品

毛絨玩具 Pokémon Center TAIPEI (快龍) $1,420

徽標胸針 Pokémon Center TAIPEI $210

寶可夢悠遊卡-Pokémon Center TAIPEI版 $100



各種服裝造型的「皮卡丘毛絨玩具」

毛絨玩具 Pokémon Center TAIPEI (皮卡丘) $760

毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $760

毛絨玩具 飛翔皮卡丘 (皮卡丘) $510



以布撥、布土撥、巴布土撥為設計主題的商品系列「PAMO NO MURE」

等身大姿勢可動毛絨玩具 PAMO NO MURE (布撥) $1,790

雙層玻璃杯 (布撥) $890

帆布托特包 PAMO NO MURE $1,010