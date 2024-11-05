日本吉卜力工作室旗下的「橡子共和國」周邊商品專賣店，經過兩年的研發設計，將「龍貓」電影中草壁家中的老屋完整縮小製作為模型屋，讓粉絲們能以迷你的方式體驗這座神秘且充滿故事的房屋。這款「模型屋 草壁家」限量版收藏品即將於11月9日全台登場，高27公分、寬53公分的設計讓人一眼就能看見其細膩的外觀，將電影中的場景重現到每一處細節，成為影迷、粉絲難得一見的珍貴收藏。



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這座精心製作的草壁家模型屋，不僅忠實再現了「龍貓」中小梅和小月所住的房屋，還以昭和初期的舊屋風格打造出時間經過後的「歷史痕跡」。例如屋頂的鋅板表面已然氧化、褪色的瓷磚、扭曲的雨水槽及稍微髒污的牆面，充滿了昭和建築的獨特懷舊感。



外觀和內部都細膩到位，使人彷彿置身於昭和時代的鄉村農家。此模型的屋頂可以拆卸，方便粉絲進一步觀察內部結構，探索電影中草壁家各處充滿生活氛圍的家具及擺設，從主屋、書房到廚房和浴室等空間皆細膩呈現。茶几、浴缸、煙囪等小道具也如實重現，讓人忍不住想隨著小梅和小月的腳步一一探索。





模型屋的設計讓粉絲得以從各個角度探索草壁家內部，彷彿穿越進電影之中。踏進這座迷你草壁家，粉絲可以推開拉門進入，經過鋪著榻榻米的房間及日式緣廊，探索緊鄰的廚房和浴室，並按壓手動汲水器。往書房方向前進，通往二樓的小樓梯讓人登上窗邊，仿若小梅與小月在影片中的場景。



室內還精心擺放了小梅贈送給父親的花朵，而在外頭的露台上，腐蝕的柱子亦有搖晃設計，讓粉絲有如身歷其境般體驗草壁家。此外，這座模型屋還隱藏了不少小驚喜，如電影中出現的小黑炭會從牆壁縫隙中冒出，甚至還有時鐘指向「4點16分」的神秘提示，呼應了電影中的劇情彩蛋。安裝電池後，客廳及臥室的微橘燈光將亮起，營造出夜晚的溫馨感，完美再現電影中那種恬靜而神秘的氛圍。





除了模型屋之外，「橡子共和國」還同步推出了亞洲限定的「龍貓Craft Style Collection」系列商品。這系列的設計結合昭和風格，呈現出低調且具懷舊感的美學，商品包括束口袋、道中錢包和卡片包三款包款。束口袋輕便實用，可以隨身攜帶手機和小物件，道中錢包的復古系繩更搭配小黑炭裝飾，瞬間將人帶入昭和年代。



卡片包則仿照御守外觀設計，不僅能夠插入常用的感應式卡片，也極具典雅氣質。這些包款的布樣融合了小龍貓、橡果子和小黑炭等元素，並以傳統的七寶花紋及星星花紋為基礎，低調的可愛風格吸引了不少「大人系」粉絲。





同時，為提供更多商品資訊，橡子共和國台灣官方Instagram帳號ghibli_donguri_tw已於11月正式開通。粉絲們可透過此平台，隨時掌握最新的產品上架訊息與限量商品動態，讓喜愛吉卜力工作室的影迷在第一時間獲得更新。這次草壁家模型屋與亞洲限定的龍貓Craft Style商品，不僅帶來了「龍貓、電影中的熟悉回憶，也讓粉絲能將懷舊風情帶入日常生活，增添生活的趣味。若想入手這些匠心獨具的限定品，不妨多關注橡子共和國的動態，盡早收藏這些充滿溫暖和人情味的昭和風商品。



吉卜力龍貓草壁家模型屋

特色：精心縮小製作的草壁家模型屋，忠實再現電影中小梅和小月居住的老屋。

售價：12800元

上市時間：2024年11月9日

限量販售：本款模型屋屬限量商品，售完即止



亞洲限定龍貓Craft Style Collection 系列商品資訊

產品名稱：龍貓Craft Style Collection 系列

設計風格：復古昭和風，以龍貓角色及七寶花紋、星星花紋為設計靈感，並融入小龍貓、小黑炭等細節。

商品款式：

束口袋(七寶花紋/星星花紋) 630元：輕便實用，可放置手機與小物件，適合日常攜帶。

道中錢包(七寶花紋/星星花紋) 750元：帶有復古繫繩和小黑炭銅錢裝飾，帶來昭和風情。

卡片包(七寶花紋/星星花紋) 520元：仿照御守設計，適合存放感應式卡片，攜帶簡便且富含典雅氣質。

上市時間：2024年11月9日

販售地點：橡子共和國全台門市及指定銷售通路



橡子共和國台灣Instagram開通活動

帳號名稱：ghibli_donguri_tw

開通時間：2024年11月

活動內容：橡子共和國台灣Instagram帳號將定期發布限量新品、上架資訊、活動消息及購物指南，方便粉絲即時掌握最新動態，歡迎粉絲追蹤帳號，參與社群活動並獲取第一手消息。