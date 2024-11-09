MUJI無印良品推出全新懶骨頭沙發與空氣沙發，再度為消費者帶來居家乘坐的舒適體驗。自2004年首次推出的懶骨頭沙發因其可隨意擺放、依照身體姿勢調整的設計深受消費者喜愛，被顧客戲稱為「坐上後就變成懶骨頭的沙發」。



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這一款沙發兼具椅子、墊子與抱枕的特性，多次改良後成為品牌經典暢銷產品。去年，這款沙發在台灣銷量接近一萬個，今年為了滿足更多需求，MUJI推出了全新的長方形款式，適合多人分享，並能夠因直立或橫放的擺放方式適應不同的坐、臥或躺姿，讓沙發使用更加靈活。布套顏色則提供了芥黃、卡其綠及深藍三款，讓消費者依據個人風格與居家配色進行搭配選擇。





另外，MUJI無印良品也推出了專為空間有限者設計的「空氣沙發」。這款沙發以五個氣囊組成，包括座面、腰部、頸部和兩側扶手，搭配座面上下的兩片軟墊設計，通過充氣來創造舒適的包覆感。空氣沙發輕巧易移動，不使用時可快速放氣收納，不佔空間，並具備便捷的清潔功能，消費者可以將椅套放入洗衣機中清洗。此款沙發有灰色、黃色與綠色三種顏色可供選擇，滿足不同風格的居家需求。





為慶祝這兩款沙發新品的上市，MUJI無印良品特別推出「無印良品週間」活動。11月7日至11月20日期間，凡持MUJI無印良品聯名卡或使用MUJI passport手機App的顧客，可享全品項九折優惠，讓消費者在輕鬆選購心儀新品的同時也能節省開支。此次新品和優惠活動不僅吸引了對居家生活品質要求高的消費者，也成為提升生活品味的良好選擇。MUJI無印良品再度以實用與時尚兼具的產品設計，為居家空間帶來舒適感與美感。





MUJI無印良品九折活動(活動詳情依門市服務人員說明為主)

11/7(四)-11/20(三)「無印良品週間」，持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機APP累積消費里程，即享全品項結帳再9折優惠。

MUJI無印良品懶骨頭沙發長方形(本體+椅套)

建議售價：5,980元

聽取顧客的使用心聲而全新推出的長方形款式，可1人使用，也可多人分享。布套提供芥黃、卡其綠與深藍三種選項。



MUJI無印良品空氣沙發

建議售價：2,990元

重量輕，移動方便。可隨著空氣的填充量來調整喜歡的坐臥感。共有灰色、黃色與綠色三種款式。商品採平整包裝，方便顧客購買後可直接攜帶(商品含包裝重量約6kg)。