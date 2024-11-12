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法式吐司MERCER BRUNCH台灣一號店！富錦樹引進「東京最強法式吐司」MERCER BRUNCH，民生社區開吃。

MERCER BRUNCH 早午餐 法式吐司 富錦樹 more
2024-11-12 08:14:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：IG＠mercer_brunch_taiwan
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東京最強法式吐司MERCER BRUNCH，海外一號店在台灣！日本奢華早午餐品牌「MERCER BRUNCH」主打紐約風格的早午餐，其中療癒的「布里歐法式吐司」更被稱為是東京最強法式吐司。MERCER BRUNCH除了在恵比寿、銀座、表参道、六本木有分店之外，這次更將被覆緊樹集團引進台灣，在民生社區就能吃到MERCER BRUNCH法式吐司。
MERCER BRUNCH Taipei / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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▲圖片來源：「mercer_brunch_taiwan」官方IG，下同。

許多網美、貴婦到東京必吃的早午餐MERCER BRUNCH，主打紐約SOHO風格，提供以蛋料理為主軸的豐盛早午餐、精緻奢華下午茶，晚餐菜單則有牛排、義大利麵等選擇，讓人任何時段都能舒適自在用餐。MERCER BRUNCH台灣分店在今年10月開設官方IG帳號，悄悄預告即將在台開幕消息，地點將落腳於民生社區。
MERCER BRUNCH Taipei / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

MERCER BRUNCH最讓人期待的招牌美食「布里歐法式吐司」絕對是朝聖不能錯過的必點名單，這款吐司選用特製布里歐麵包，經過整夜浸泡蛋奶液後，再在鐵板上細心煎烤，打造外層酥脆、內裡綿密的療癒口感，是粉絲們的早午餐必吃。這次MERCER BRUNCH即將在台北開幕，讓人不用飛東京就能吃到。

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MERCER BRUNCH Taipei / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

 

MERCER BRUNCH Taipei

地址：台北市松山區民生東路四段121號
開幕日期：依官方公告為準。

 

 

 

 

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