10種海外限定KitKat巧克力，這次聖誕節在台灣都能吃得到！雀巢KitKat這次聖誕節，精選多達10款在歐美及日本多款熱銷KitKat產品，從限定口味巧克力威化、KitKat早餐脆片、可可歐蕾膠囊，甚至是「KitKat倒數月曆」，通通是首次在台灣登場，讓巧克力控不用出國，就能吃到世界各地限定版KitKat巧克力。



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這次在台灣開賣的KitKat Chunky系列，引進兩款歐美熱賣的限定口味，其中包蘭「KitKat爆米花酥脆威化」外層濃郁巧克力、內層包裹香脆爆米花。另一款「KitKat花生醬酥脆威化」結合微鹹花生醬和香醇巧克力。先前在IG引起話題的「「KitKat可可碎片冰棒」，這波也不能錯過。





巧克力控飛日本必買的KitKat限定口味，這次也飛來台灣了。首度登場的「72%黑巧克力威化」主打大人味濃厚黑巧克，還有日本熱賣的季節限定口味「KitKat柑橘可可威化」以及「KitKat栗子蒙布朗威化」，即日起也在全通路同步開賣。







除了多款美味的巧克力產品，KitKat更在聖誕節前夕推出「KitKat聖誕倒數月曆」在好市多搶先開賣，每天打開一個格子迎接不同造型巧克力，包括雪人、馴鹿和聖誕樹等設計，甜蜜氣氛滿滿。另外還有「雀巢多趣酷思KitKat經典可可歐蕾膠囊」，適合搭配雀巢多趣酷思咖啡機沖泡，同步推薦「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，早餐也能開吃。





KitKat巧克力大賞 販售資訊

為了歡慶這波「KitKat巧克力大賞」特別在2024/11/1-2025/1/31期間，只要在全通路購買指定「KitKat系列產品」並且依指示完成登錄，就有機會抽中限量KitKat旅行收納包，讓巧克力控剛好在聖誕節期間，挑好夢幻口味送女友、送閨蜜。

KitKat爆米花酥脆威化、KitKat花生醬酥脆威化巧克力

販售通路：全家便利商店



KitKat奇巧酥脆威化

販售通路：便利商店通路、momo購物網



KitKat栗子蒙布朗威化

販售通路：全聯福利中心、家樂福、momo購物網



KitKat威化巧克力 (添加72%黑巧克力)

販售通路：全聯福利中心、家樂福、momo購物網



KitKat柑橘可可威化

販售通路：好市多



KitKat聖誕倒數月曆

販售通路：好市多



KitKat可可碎片冰棒

販售通路：7-ELEVEN便利商店



KitKat巧克力早餐脆片

販售通路：全聯福利中心、momo購物網、蝦皮、家樂福、大潤發、愛買等



雀巢多趣酷思 KitKat經典可可歐蕾膠囊 （適用於雀巢多趣酷思咖啡機）

販售通路：雀巢多趣酷思官網、百貨直營專櫃、培芝/Beutii櫃點、家樂福、大潤發、愛買、momo購物網、蝦皮購物網、博客來、PChome







KitKat巧克力大賞 活動資訊

活動期間：2024/11/1-2025/1/31

活動內容：全通路購買指定「KitKat系列產品」並且依指示完成登錄，就有機會抽中限量KitKat旅行收納包。



詳細活動規範及售價，依各通路官方公告為準。