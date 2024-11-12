爽爽貓X小勞撫快閃店，在華山免費入場！超萌IP「爽爽貓、小勞撫」這次共同攜手，在推出爽爽生活期間限定店，11/13起在華山文創園區正式登場，期間限定只有12天。本次快閃活動設置爽爽貓、小勞撫打卡點，以及超過40款爽爽貓、小勞撫推薦周邊小物，還有療癒點心市集，讓爽爽貓、小勞撫們先衝華山朝聖。



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，華山免費入場 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓、小勞撫快閃店在華山，12天免費入場 / WalkerLand窩客島整理提供



本次「爽爽貓X小勞撫 爽爽生活期間限定店」在華山快閃12天，通通免費入場、免費拍美照。特展包含爽爽貓的家、洗衣機店打卡點、洗衣機拍貼機、互動遊樂場、美食市集，還有獨家周邊區，讓粉絲們拍美照、吃點心、逛周邊一次滿足。



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，洗衣機拍貼機 / WalkerLand窩客島整理提供



為了滿足跟爽爽貓、小勞撫一樣都是吃貨的粉絲們，本次快閃店特別設置專屬美食市集，除了有免費爆米花之外，現場還販售爽爽貓熱壓吐司、造型雞蛋糕，以及小勞撫最愛的珍奶飲料，以及咖啡、特調飲品，一進場就能跟著爽爽貓、小勞撫一起吃一波。



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，美食市集雞蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，珍珠奶茶與爆米花 / WalkerLand窩客島整理提供



這次展覽還帶來一系列獨家療癒周邊，其中主推款「爽爽貓+小勞撫經典絨毛娃娃禮盒」，手上的雞排、凹凹熊都可以拿起互動。還有僅限150份的「小勞撫珍奶公仔、爽爽貓拍拍暖心小夜燈」，在開展前就引爆話題。此外更要先搶「爽爽家族軟Q布偶」在爽爽貓抱枕中，拉開拉鍊還藏了凹凹熊、小勞撫與他的好朋友，粉絲一定會萌翻。



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，推薦周邊小物 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，必買周邊抱枕 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，展場中還有多限量小物，包含公仔盲盒、舒壓娃娃、擦手巾、手機支架等療癒周邊，部分採預購方式販售，但可以在現場看到實物展出。在開展日11/13只要單筆消費滿$999，即可免費獲得「爽爽甜在心」吐司，滿$1500更可體驗拍貼機。



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，限量版盲盒 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，限定周邊小物拍拍燈 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，週末則推出人偶見面會和簽名會，11/16、17、23、24日消費滿$499即可與爽爽貓人偶合影並獲得限定好禮，11/16與11/23日更能親自拿到創作者SECOND的簽名，每場限量80位。無論是爽爽貓、小勞撫粉絲，這波一定要準時衝。



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▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，周邊小物必買推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲爽爽貓 X 小勞撫爽爽生活期間限定店，打卡點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



爽爽貓 X 小勞撫 爽爽生活期間限定店

活動期間：2024/11/13-11/24（11/13開館日15:00起開放）

活動地點：華山文創園區中4A館