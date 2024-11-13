冬天就是要吃桂冠湯圓！今年冬天桂冠湯圓再度找到三麗鷗聯名，除了先前就賣爆的布丁狗「焦糖布丁湯圓」之外，更加碼推出全新酷萌角色Kuromi聯名款「紫糯米芋泥湯圓」，包裝可可愛愛的模樣讓人腦波弱地放進購物車結帳。這次，也擴大規模難得推出加價購周邊，布丁狗和酷洛米造型的湯碗、娃娃和隔熱墊，於小七、全家和全聯等通路限定登場，讓粉絲的日常也能萌萌的。



▲桂冠湯圓布丁狗加價購周邊 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲桂冠湯圓酷洛米、布丁狗隔熱墊，全聯限定組合 / WalkerLand窩客島整理提供。



桂冠這次與Kuromi聯名的「紫糯米芋泥湯圓」一開賣便掀起話題。其外層選用濁水溪產的純正紫糯米製成，細膩Q彈的口感帶來完美包覆。內餡則嚴選台灣檳榔心芋，並混合法國蒙太古奶油與日本島砂糖，入口後芋泥的香氣在口中綻放，滋味甜而不膩。而改版回歸的布丁狗聯名款「焦糖布丁湯圓」也讓粉絲先多囤幾盒在冰箱等冬至到來。



▲桂冠湯圓聯名酷洛米款「紫糯米芋泥湯圓」、布丁狗款「焦糖布丁湯圓」/ WalkerLand窩客島整理提供。



▲桂冠湯圓Ｘ酷洛米「紫糯米芋泥湯圓」聯名新口味 / WalkerLand窩客島整理提供。



這次，也首度推出三麗鷗聯名加價購商邊，於小七、全家、家樂福和線上官網推出不一同的加價購組合，將酷洛米和布丁狗結合桂冠湯圓，有手抱著圓滾滾湯圓玩耍的玩偶；也有泡在湯圓碗裡賣萌的玩偶，掛在包包上外出可愛翻倍。也有超實用的三款造型湯杯，雙面設計不管是哪一款都讓粉絲手刀去搶。而全聯則是推出獨家「萌友一起吃湯圓組」每組都附贈隔熱墊，無論是布丁狗、還是酷洛米都超欠收藏。



▲桂冠湯圓布丁狗加價購湯杯、玩偶 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲桂冠湯圓布丁狗、酷洛米加價購湯杯 / WalkerLand窩客島整理提供。



桂冠更特別推出經典「阿華田包餡小湯圓」，讓這款伴隨無數人成長的瑞士麥芽巧克力化身為暖心湯圓。內餡以阿華田為主角，特有的濃郁香氣與麥芽風味一口咬下即刻迸發，柔軟的湯圓外皮包覆著這份熟悉的記憶。這款湯圓更在7-11推出聖誕限定包裝，還隨機附贈刮刮卡，讓大家有機會獲得精美好禮。這款湯圓不僅滿足味蕾，更喚醒了冬日的童年記憶。



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▲桂冠湯圓「阿華田包餡小湯圓」聯名 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲桂冠湯圓「阿華田包餡小湯圓」7-11聖誕限定包裝，隨機附贈刮刮卡 / WalkerLand窩客島整理提供。









桂冠湯圓Ｘ三麗鷗聯名售價、販售通路

1、紫糯米芋泥湯圓 79元

焦糖布丁湯圓 79元

通路：全聯、家樂福(含超市)、愛買、大潤發、7-11、全家、萊爾富、美廉社、楓康



2、(PP盒)阿華田包餡小湯圓 79元

通路：全聯、家樂福(含超市)、愛買、大潤發、全家、楓康



3、(紙盒)阿華田包餡小湯圓 89元，7-11限定，11/27開賣



4、萌友一起吃湯圓組(每組含1款隔熱墊)225元，全聯限定11/22開賣



桂冠湯圓Ｘ三麗鷗加價購

1、7-11

11月27日起購買紫糯米芋泥湯圓或焦糖布丁湯圓任1盒，即可加價購Kuromi湯圓碗玩偶149元、布丁狗湯杯 159元。



2、全家

11月27日起購買紫糯米芋泥湯圓或焦糖布丁湯圓任1盒，即可加價購Kuromi_抱湯圓玩偶99元、布丁狗_湯圓碗玩偶149元。



3、家樂福(不含超市)

12月11日起購買紫糯米芋泥湯圓或焦糖布丁湯圓任1盒，即可加價購布丁狗_抱湯圓玩偶 99元。



4、桂冠線上商城 11月11日預購、11月底陸續出貨

購買紫糯米芋泥湯圓或焦糖布丁湯圓任1盒，即可加價購萌友互動湯杯159元。



5、官方蝦皮、momo：11/22、UBER EAT優市：11/29

購買紫糯米芋泥湯圓1盒，即可加價購Kuromi湯杯159元。