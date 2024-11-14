不用求日本代購了！日本全家熱賣、搶到缺貨的全家Convenience Wear系列，終於引進到台灣了，有連木村拓哉的愛、狂賣超過兩千萬雙的全家襪子，也有手帕、發熱衣、休閒上衣等多達27款明星商品在台灣720間限定全家門市中開賣。Convenience Wear系列中經典的全家配色是時下最夯、最流行的時尚單品要搶。



▲日本全家襪子Convenience Wear系列首次登台 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲日本全家Convenience Wear系列推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。



此次台灣全家推出的「Convenience Wear」系列包含多款襪子產品，當中最受歡迎的是無性別中筒襪，採用全家品牌藍綠配色，耐穿實搭。此系列中筒襪經厚底設計和抗菌防臭處理，讓穿著舒適又具時尚感，還有短筒襪和踝襪等多款風格供選擇。此外，全家便利商店提供「地圖趣」APP，讓消費者可查詢各門市的商品庫存狀況；也可以透過「全家行動購」網路平台下單，省去代購費用即可擁有日本潮流單品。



▲日本全家Convenience Wear全家配色襪子熱賣兩千萬雙 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲全家Convenience Wear系列襪子、今治手帕全家藍綠配色爆夯 / WalkerLand窩客島整理提供。



除了襪子外，全家也同步上架在日本銷量破600萬的「今治手帕」，該手帕獲得日本「今治毛巾」認證，以全家品牌色作為漸層設計，吸睛又實用。為迎接冬季，「Convenience Wear」推出保暖內衣REHEAT系列，具有發熱、吸濕、速乾和抗菌等多重功能，讓人輕鬆保持溫暖。還有休閒連帽上衣與長褲，同樣採用全家品牌色為腰部細繩細節亮點，簡約設計與舒適面料，成為秋冬搭配的完美選擇。



▲全家Convenience Wear系列「今治手帕」共有四款 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲全家Convenience Wear系列台灣限定門市開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。



歡慶新品上市，即日起至2025年1月7日，凡購買「Convenience Wear」任一款商品，即可用89元加購中筒線襪「便利商店白 (小)」，為今年秋冬的穿搭增添時尚細節。這次機會難得，潮流愛好者可把握機會，到全家選購一系列明星商品，隨時隨地展現出日系時尚的獨特魅力。



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▲搶到缺貨的日本全家Convenience Wear系列台灣開賣/ WalkerLand窩客島整理提供。



▲全家Convenience Wear系列時尚單品必買/ WalkerLand窩客島整理提供。





全家Convenience Wear 新品推薦

優惠：即日起至114/1/7，購買Convenience Wear任一款，即可用89元加購中筒線襪-便利商店白 (小)。

款式、售價：

中筒線襪 便利商店白（全家行動購販售中）129元

女士短筒襪（玫瑰粉、綠、紫共3款，全家行動購販售中）99元

男士踝襪（翠藍，全家行動購販售中）99元

男士短筒襪（白、灰、黑共3款，全家行動購販售中）99元

今治手帕（便利商店漸變、千鳥、點點、深藍，共4款）380元

休閒連帽上衣（黑）890元

休閒長褲（黑）850元

REHEAT男士高領發熱衣（灰）399元

REHEAT男士V領發熱衣（黑）399元

REHEAT女士圓領發熱衣（黑）399元