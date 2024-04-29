日本全家FamilyMart聯手設計師落合宏理共同推出的簡約服飾品牌「Convenience Wear」，這次攜手在地文具大廠「KOKUYO」進軍文具界，推出了35款聯名文具，在日本各地FamilyMart獨家販售。

日本全家「Convenience Wear」Ｘ 文具品牌「KOKUYO」

文具大廠KOKUYO將文具視為生活方式工具，不僅注重實用性與便利性，更期盼豐富消費者的日常生活。這次與由設計師落合宏理監修的FamilyMart原創品牌「Convenience Wear」的跨界合作，以「精選好物」為概念，共同開發一系列文具。



▲圖片來源／コクヨ株式会社



本次的聯名商品嚴選了講求書寫舒適度的經典商品「Campus Notebook」、「多角線橡皮擦」及「彩色麥克筆」等35款獨家文具，融合FamilyMart的元素，打造特色商品。同時，產品的包裝也考量友善環境的因素，使用了紙張及部分生質塑膠，與消費者一同環保愛地球。

▲圖片來源／コクヨ株式会社





Campus Notebook（キャンパス綴じノート）

KOKUYO必買的經典筆記本！自1975年推出以來，始終受到消費者喜愛，並且不斷推陳出新，帶給人們最佳的書寫體驗。內頁的紙張採用FSC 森林認證紙，友善環境。

▲圖片來源／コクヨ株式会社





多角線橡皮擦（カドがたくさんある消しゴム）

擁有28個角的橡皮擦，實現了易擦性的橡皮擦。聯名款為採用FamilyMart招牌的專屬配色的綠、白、藍，3個一組販售。

▲圖片來源／コクヨ株式会社





襪子橡皮擦（ラインソックス消しゴム）

以代表「Convenience Wear」的「襪子」為設計靈感的橡皮擦。童趣的設計，讓人在使用時忍不住會心一笑。

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方形口紅膠（スティックのり）

方形設計的口紅膠，在塗抹角落或細節處更加容易，並且在桌面上也不容易滾動，再搭配密封性良好的蓋子，可以防止口紅膠乾燥。此外，口紅膠的顏色設計也能方便消費者辨識塗抹位置。

▲圖片來源／コクヨ株式会社

販售地點：日本各地全家便利商店