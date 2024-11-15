鶴茶樓又有新聯名了！不斷發揮創意帶給大家各種驚喜的「鶴茶樓」，這次秋冬找來療癒系「Bunni Konbiny兔子便利商店」聯手，推出全新限定一般兔兔款造型杯之外，12月再加碼推出兔兔聖誕杯，讓人喝飲料也有萌萌的兔子陪伴大家過冬。而8款兔子便利商店加價購，則是主打實用、可愛兼具，用活力的多巴胺配色為生活增添正能量。
▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名聖誕杯 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名加價購「飲料提袋」 / WalkerLand窩客島整理提供。
將於11/20正式登場的「鶴茶樓ＸBunni Konbiny兔子便利商店」聯名，由創作者Stella親手繪製的「Bunni Konbiny」三隻兔子店員Mayo、Mogu和Mame，將在鶴茶樓的每個角落散發出可愛魅力。三款聯名限定杯款也同步登場，大膽的配色與俏皮的封膜，每個杯身皆印有兔子們手拿鶴茶樓飲料的趣味圖案，為飲品添加療癒感。12/4則會再度推出聖誕限定杯款，採用紅綠節日色調並點綴聖誕裝飾，兔兔陪伴大家共度歡樂聖誕節。
▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名聖誕紙杯12/4登場 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名造型紙杯11/20開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。
此次，鶴茶樓與Bunni Konbiny的聯名周邊可謂種類豐富，共有8款實用又吸睛的生活小物，從零錢包、飲料提袋到購物袋一應俱全。每款周邊皆保留角色獨特性格，並運用亮眼的繽紛色彩，讓人感受到滿滿元氣與愉悅氛圍。同時，也推出聯名優惠，只要凡購買任一飲品，並分享限動Tag鶴茶樓及Bunni Konbiny，即可獲贈1張貼紙。
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▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店加價購「絨毛玩偶吊飾」 / WalkerLand窩客島整理提供。
▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店加價購「絨毛零錢包」 / WalkerLand窩客島整理提供。
鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名
11/20 三款聯名杯身及封膜
12/4應景聖誕杯，限量上市
鶴茶樓 X 兔子便利商店加價購周邊
加購規則：凡購買1杯飲品可加購1款周邊，2杯飲品可加購2款
品項：
大小購物袋 288元，一組
飲料提袋 248元，黑\灰\粉
絨毛零錢包 248元，白\黑
絨毛玩偶吊飾 248元白\黑
鶴茶樓 X 兔子便利商店優惠資訊
聯名貼紙贈送活動：凡購買任一飲品，並分享限動Tag鶴茶樓及Bunni Konbiny，即可獲贈1張貼紙。