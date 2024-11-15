為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名了！兔兔聖誕杯曝光，療癒絨毛玩偶加價購先買。

鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名了！兔兔聖誕杯曝光，療癒絨毛玩偶加價購先買。

鶴茶樓 兔子便利商店 聯名 加價購 more
2024-11-15 09:31:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：鶴茶樓
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

鶴茶樓又有新聯名了！不斷發揮創意帶給大家各種驚喜的「鶴茶樓」，這次秋冬找來療癒系「Bunni Konbiny兔子便利商店」聯手，推出全新限定一般兔兔款造型杯之外，12月再加碼推出兔兔聖誕杯，讓人喝飲料也有萌萌的兔子陪伴大家過冬。而8款兔子便利商店加價購，則是主打實用、可愛兼具，用活力的多巴胺配色為生活增添正能量。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名聖誕杯 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名加價購「飲料提袋」 / WalkerLand窩客島整理提供。

將於11/20正式登場的「鶴茶樓ＸBunni Konbiny兔子便利商店」聯名，由創作者Stella親手繪製的「Bunni Konbiny」三隻兔子店員Mayo、Mogu和Mame，將在鶴茶樓的每個角落散發出可愛魅力。三款聯名限定杯款也同步登場，大膽的配色與俏皮的封膜，每個杯身皆印有兔子們手拿鶴茶樓飲料的趣味圖案，為飲品添加療癒感。12/4則會再度推出聖誕限定杯款，採用紅綠節日色調並點綴聖誕裝飾，兔兔陪伴大家共度歡樂聖誕節。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名聖誕紙杯12/4登場 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名造型紙杯11/20開賣 / WalkerLand窩客島整理提供。

此次，鶴茶樓與Bunni Konbiny的聯名周邊可謂種類豐富，共有8款實用又吸睛的生活小物，從零錢包、飲料提袋到購物袋一應俱全。每款周邊皆保留角色獨特性格，並運用亮眼的繽紛色彩，讓人感受到滿滿元氣與愉悅氛圍。同時，也推出聯名優惠，只要凡購買任一飲品，並分享限動Tag鶴茶樓及Bunni Konbiny，即可獲贈1張貼紙。

推薦閱讀：桂冠湯圓酷洛米、布丁狗加價購！新口味「芋泥湯圓」小七、全聯都有賣。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店加價購「絨毛玩偶吊飾」 / WalkerLand窩客島整理提供。

▲鶴茶樓Ｘ兔子便利商店加價購「絨毛零錢包」 / WalkerLand窩客島整理提供。



 

鶴茶樓Ｘ兔子便利商店聯名

11/20 三款聯名杯身及封膜
12/4應景聖誕杯，限量上市
 

鶴茶樓 X 兔子便利商店加價購周邊

加購規則：凡購買1杯飲品可加購1款周邊，2杯飲品可加購2款
品項：
大小購物袋 288元，一組
飲料提袋 248元，黑\灰\粉
絨毛零錢包 248元，白\黑
絨毛玩偶吊飾 248元白\黑
 

鶴茶樓 X 兔子便利商店優惠資訊

聯名貼紙贈送活動：凡購買任一飲品，並分享限動Tag鶴茶樓及Bunni Konbiny，即可獲贈1張貼紙。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#聯名
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

聖誕節名古屋限定聖誕蛋糕超萌「小雞Piyorin」化身聖誕老人和馴鹿陪你過節。

 下一篇chevron_right

開在火車上的麵包店！手撕包專門店「厚里Horli Cafe 」，鐵道迷快來吃麵包配咖啡。
延伸閱讀
桂冠湯圓酷洛米、布丁狗加價購！新口味「芋泥湯圓」小七、全聯都有賣。
 編輯 鄭雅之
4公分超寬烏龍麵！定食8聯名「床編故事」小雞汁吊飾加價購，再加碼「超寬玉帶烏龍麵」限定開賣。
 編輯 張人尹
有飲聯名王子麵！有飲X王子麵限定杯、束口袋、滿額再送「王子麵免費吃」下午茶就是你了。
 編輯 張人尹
20元再多一杯鶴茶樓！紅茶控必喝「3款紅鶴大吉嶺新品」第二杯半價。
 編輯 鄭雅之
清心福全咖波杯杯！全新「咖波立體造型恰好瓶」65元就能入手，可拆開「咖波保溫瓶公仔」鐵粉萌翻。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up