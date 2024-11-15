芋頭控最愛的飲料回來了！每年秋冬，除了是草莓控的天堂之外，亦是芋頭控最愛的療癒時光，年年推出限定款芋頭飲料的「麻古茶坊」，今年也將「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」兩款人氣芋頭飲料強勢回歸，於11/16在北區、宜蘭和花東搶先開賣，用濃郁的大甲芋頭飲料，大大滿足芋頭控。
▲麻古茶坊芋泥鮮奶系列回歸 / WalkerLand窩客島整理提供。
濃厚芋泥鮮奶是麻古茶坊的經典之作，選用10個月精心栽種的大甲芋頭，每日現蒸後壓製成綿滑芋泥，特意保留一點點顆粒感的口感，呈現芋頭天然的Q軟特質。每一口都能感受到芋泥的細膩滑順，搭配上香濃的鮮奶，芋香與奶香在口中交融，帶來宛如甜點般的幸福滋味。
▲麻古茶坊芋頭牛奶「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」 / WalkerLand窩客島整理提供。
此次，推出的「芋泥波波鮮奶2.0」在經典基礎上更升級了口感，選用新鮮大甲芋頭現蒸現煮，保留其豐富的水分，使其更加Q綿，細膩綿密而不乾澀。配上Q彈的寒天波波，口感更為豐富，讓每口都有咀嚼的層次感。11月16日率先於北部、宜蘭、花蓮和台東上市，11月20日全台門市將同步販售，為芋頭控帶來一場季節限定的味蕾饗宴
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▲麻古茶坊芋頭牛奶北區搶先開袋 / WalkerLand窩客島整理提供。
麻古茶坊 芋頭鮮奶系列
品項、售價：
濃厚芋泥鮮奶 南部85元；中、北部90元
芋泥波波鮮奶2.0 南部售價85元；中、北部90元
販售日期：
11月16日台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東上市
11月20日全台門市同步上市