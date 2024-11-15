為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 芋頭控喝飲料！麻古茶坊「芋泥波波鮮奶2.0」強勢回歸，滿料芋泥推薦。

芋頭控喝飲料！麻古茶坊「芋泥波波鮮奶2.0」強勢回歸，滿料芋泥推薦。

麻古茶坊 芋泥鮮乳 芋頭 飲料 more
2024-11-15 17:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：麻古茶坊
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

芋頭控最愛的飲料回來了！每年秋冬，除了是草莓控的天堂之外，亦是芋頭控最愛的療癒時光，年年推出限定款芋頭飲料的「麻古茶坊」，今年也將「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」兩款人氣芋頭飲料強勢回歸，於11/16在北區、宜蘭和花東搶先開賣，用濃郁的大甲芋頭飲料，大大滿足芋頭控。

▲麻古茶坊芋泥鮮奶系列回歸 / WalkerLand窩客島整理提供。

濃厚芋泥鮮奶是麻古茶坊的經典之作，選用10個月精心栽種的大甲芋頭，每日現蒸後壓製成綿滑芋泥，特意保留一點點顆粒感的口感，呈現芋頭天然的Q軟特質。每一口都能感受到芋泥的細膩滑順，搭配上香濃的鮮奶，芋香與奶香在口中交融，帶來宛如甜點般的幸福滋味。

▲麻古茶坊芋頭牛奶「濃厚芋泥鮮奶」與「芋泥波波鮮奶2.0」 / WalkerLand窩客島整理提供。

此次，推出的「芋泥波波鮮奶2.0」在經典基礎上更升級了口感，選用新鮮大甲芋頭現蒸現煮，保留其豐富的水分，使其更加Q綿，細膩綿密而不乾澀。配上Q彈的寒天波波，口感更為豐富，讓每口都有咀嚼的層次感。11月16日率先於北部、宜蘭、花蓮和台東上市，11月20日全台門市將同步販售，為芋頭控帶來一場季節限定的味蕾饗宴

推薦閱讀：沒喝過不是芋頭控！強勢回歸「萬波芋頭鮮奶、芋頭波霸鮮奶」一天喝兩杯沒問題。

▲麻古茶坊芋頭牛奶北區搶先開袋 / WalkerLand窩客島整理提供。


 

麻古茶坊 芋頭鮮奶系列

品項、售價：
濃厚芋泥鮮奶 南部85元；中、北部90元
芋泥波波鮮奶2.0 南部售價85元；中、北部90元
販售日期：
11月16日台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東上市　
11月20日全台門市同步上市

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飲料
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

桃園牛肉麵/自助吧飲料冰淇淋無限吃喝【集英會牛肉麵館國際店】湯濃肉香麵Q彈! 涼拌魚皮/滷牛肚/滷牛筋香又入味/柚香蘿蔔好解膩(集英會菜單)

 下一篇chevron_right

誰說只有鬆餅漢堡！麥當勞草莓季「雙倍巧克力草莓冰沙」日本開賣，聖誕節包裝超好拍。
延伸閱讀
沒喝過不是芋頭控！強勢回歸「萬波芋頭鮮奶、芋頭波霸鮮奶」一天喝兩杯沒問題。
 編輯 鄭雅之
麻古茶坊芋泥波波2.0升級回歸！芋泥加量、大杯700cc芋頭控超滿足，連7天65元開喝。
 編輯 鄭雅之
芋頭控一定會尖叫！清心推出「厚芋頭鮮奶」四款系列新品，選用「大甲、高樹」產地直送新鮮芋頭、堪稱2023夏天必喝新品。
 編輯 李維唐
芋頭控原地尖叫！全家甜點芋頭季「芋泥千層、芋泥QQ塔」5款新品搶先看，「買咖啡、芋泥甜點半價」最便宜21元就能加購。
 編輯 鄭雅之
清原草仔粿超狂！清原「青糰波波沙」草仔粿+抹茶+芋頭冰沙挑戰最狂飲料，「一個月免費吃清原」拚人品搶喝。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up