芋頭控最愛的萬波芋頭牛奶回來了！在什麼都強調浮誇的手搖飲大戰中，穩穩做自己的「萬波島嶼紅茶」堅持以古早味飲料為主打，讓飲料控著迷。其中，每年秋冬必喝的萬波芋頭牛奶系列，也將在11/6強勢回歸，不僅有經典招牌「芋頭鮮奶」、「芋頭波霸鮮奶」，再加碼推出全新限定「愛芋喜爹綠」，由萬波鐵粉、脆友的創意發想而命名，用最濃郁的芋頭飲料慰勞芋頭控的心。
一直是芋頭控心頭愛的「萬波芋頭飲料系列」，首推必喝經典款「芋頭鮮奶」保留了芋頭顆粒的口感，結合濃純鮮乳，就是一杯最純粹的芋頭牛奶。而加料版的「芋頭波霸鮮奶」則是多了招牌Q彈波霸，帶來豐富的口感層次，甜而不膩，兩款都是每年秋冬必款喝。
而今年的新品「愛芋喜爹綠」，巧妙地將芋頭與綠茶結合，打造出前所未有的風味體驗。名稱靈感來自日文的「愛してる」發音，意味著芋頭與奶綠間的濃情蜜意。這款新品的奶綠基底中蘊含著茶香，結合芋頭的香甜滑順口感，成為了秋冬季節中不可錯過的限定選擇。
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萬波芋頭飲料
開賣日：2024/11/6
販售通路：全台萬波門市、外送平台
品項、售價：
愛芋喜爹綠 65元
芋頭波霸鮮奶 75元
芋頭鮮奶」70元
注意事項：冰量固定(碎冰)，可製作溫熱飲