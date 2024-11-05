每年秋冬一定要喝的「迷客夏焙茶」這次在11/6強勢回歸，本次焙茶系列更強勢升級，推出新品「焙焙芋頭蒙布朗」以全新的焙茶+芋頭療癒組合作為主打，同時還有全新配料「焦糖布蕾」更適合秋冬喝起來。迷客夏本次也特別為焙茶控推出限定活動，喝兩杯焙茶就有機會免費飛日本。



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迷客夏秋冬焙茶系列新品在11/6起開賣，焙茶控一定要喝全新「焙焙芋頭蒙布朗」，以檳榔心芋和高雄一號芋頭製成的綿密芋泥，搭配靜岡焙茶的溫潤茶香，打造成飲料版的芋頭蒙布朗，一次滿足芋頭控、焙茶控。此外，「焙焙烏龍拿鐵」和「靜岡焙茶拿鐵」也同步開賣，這次秋冬就天天喝起來。





此外，這次迷客夏更推出全新配料「焦糖布蕾」，口感滑嫩Q彈，並且強調濃郁焦糖和微微黑糖香氣，搭配鮮奶或拿鐵飲品別有一番風味，是咀嚼控秋冬的百搭配料。同時，廣受粉絲喜愛的「布朗紅茶拿鐵、伯爵可可拿鐵」也強勢回歸，搭配焦糖布蕾配料一起開喝很可以。





迷客夏這波再加碼優惠活動，即日起至11月30日，凡購買焙茶系任兩杯，即可參加「喝焙茶抽機票」活動，有機會抽中東京雙人來回機票、華泰瑞苑住宿券、滿福堡即享券和迷客夏電子抵用券等，只要綁定LINE帳號即可參加，讓粉絲喝飲料就有機會飛日本過冬。





迷客夏 焙茶系列

開賣日期：2024/11/6

品項及價格：

焙焙烏龍拿鐵：$60元(M)/$70元(L)

焙焙芋頭蒙布朗：$75元(M)/$95元(L)

靜岡焙茶拿鐵：$65元(M)/$85元(L)

焦糖布蕾：$15元/份 (配料)



迷客夏 喝焙茶抽機票 活動資訊

活動期間：2024/11/6(三)至2024/11/30(六)

活動通路：迷點平台線上點餐。

活動內容： 綁訂LINE好友之迷點會員，於迷點點購「焙茶系列」單筆滿任2杯，即可參加抽獎，有機會抽中東京雙人來回機票、華泰瑞苑住宿券等獎項。



詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。