九份老街必吃排隊美食「阿蘭草仔粿」原來可以宅配送到家！這邊不僅有招牌「芋粿巧」必吃，還有最經典的「草仔粿」，每個通通只要20元。不過也因為地處於九份老街裡面，距離市區有些遠，交通不易，「阿蘭草仔粿」也有推出宅配服務，只要是雙北的朋友都能送到家，現在就趕緊來看看吧。



▲九份老街必吃排隊美食「阿蘭草仔粿」原來可以宅配送到家 / WalkerLand窩客島整理提供



走進九份老街，排隊的人潮早已成為地標，九份超夯的排隊美食「阿蘭草仔粿」地點大概在中段位置，無論什麼時候過來，幾乎都有人在排隊；不過店家消化人龍的速度十分快，不用等候過久就能買到。來這邊可以看到店裡多位員工熟練地包粿、結帳，手工現作的滋味，吃起來就是那熟悉的古早味。



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▲九份老街必吃「阿蘭草仔粿」可以看到店裡多位員工熟練地包粿、結帳/ WalkerLand窩客島整理提供



身為九份必買的伴手禮小吃之一，無論是草仔粿還是芋粿巧，統統只要20元銅板價。草仔粿以米粉製成外皮，Q彈帶勁，內餡包裹鹹香的菜脯米、紅豆、鹹綠豆、酸菜等多種口味，軟Q帶點鹹香的滋味，十分過癮。而芋粿巧也是必買品項之一，手工包入大塊芋頭，真材實料，咬下去感受得到軟糯口感與芋香氣息，每一口很幸福。





▲九份老街必吃「阿蘭草仔粿」可無論是草仔粿還是芋粿巧都必買/ WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



▲九份老街必吃「阿蘭草仔粿」芋粿巧手工包入大塊芋頭，真材實料/ WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



不過大家要注意，「阿蘭草仔粿」的商品只能常溫保存1天，冷藏保存3天，冷凍保存2週，時效偏短。最後，如果大家沒時間跑到九份購買的話，也可以打電話選擇宅配到家，不過要注意，雙北地區只要滿10盒以上，每週五都能宅配到府，不管大家能不能到現場，都能品嚐看看這道地的傳統好滋味。



▲九份老街必吃「阿蘭草仔粿」雙北地區只要滿10盒以上，每週五都能宅配到府/ WalkerLand窩客島整理提供

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九份老街必吃 阿蘭草仔粿

地址：新北市瑞芳區基山街90號

營業時間：09:00–19:00

訂購電話：(02)2496 7795

宅配資訊：每週五，雙北地區滿10盒（一盒10入）即可宅配送到家。