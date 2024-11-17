台北美福大飯店彩匯自助吃到飽餐廳以創新且多元的方式成為許多，推出全新「彩匯辛香味兒」主題活動，讓辛香料成為料理的主角，帶領饕客展開一次跨越多國文化的味蕾之旅。活動期間即日起至12/31，橫跨午餐與晚餐時段，從四川到印度，從泰國到日本，匯集各國經典美食，為吃到飽控多個理由約吃到飽。



▲台北美福彩匯四人同行一人免費！辛香味兒主題吃到飽新菜單搶先看 / WalkerLand窩客島整理提供



台北美福大飯店彩匯自助吃到飽新主題「彩匯辛香味兒」，強調對天然辛香料的運用。主廚表示，辛香料在人類歷史中擁有重要地位，不僅增添辣味，更具有調味、增色與刺激食慾的功能。活動將香料文化結合各地風味佳餚，從濃烈的四川麻辣香，到印度的濃郁辛香，再到泰國的酸辣鮮嗆，甚至是日本料理的內斂辛辣，每一口都充滿了文化與創意的交融。



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​​​​​​​▲台北美福「彩匯辛香味兒」強調對天然辛香料的運用 / WalkerLand窩客島整理提供



其中，四川料理的代表作是「川味麻辣撸串串」，主廚選用霜降牛、松阪豬、羊肩肉等高品質食材，搭配娃娃菜、柳松菇與牛肚等配料，用竹籤串起食材，浸泡在飄著火紅辣油的麻辣鍋中燙熟，散發濃烈香氣。搭配主廚特調的干碟，混合花生碎、辣椒粉與黃豆粉的風味，讓人一試成主顧。



​​​​​​​▲台北美福「彩匯辛香味兒」川味麻辣撸串串吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供



泰國料理區則以正宗泰式風味俘虜味蕾。「辣椒膏炒鮮螃蟹身」選用以紅蔥頭、乾辣椒與魚露製成的辣椒膏，搭配新鮮螃蟹拌炒，辣味濃郁又不失鮮甜。「青木瓜酸辣魚」同樣吸睛，鱸魚經高溫油煎與炭烤雙重工藝處理，外皮酥脆，內裡鮮嫩，配上酸辣開胃的青木瓜絲與醬汁，完美平衡了辛辣與鮮味。



印度美食的部分，由印度廚師親自演繹地道的「印度辣雞翅」。以魔鬼椒泥、鷹嘴豆粉與茴香粉製成的醃料，將雞翅醃製四小時，再經酥炸處理，濃烈的香料風味與辣感完美融合，讓人彷彿置身印度街頭。而日本料理區則帶來兩道別具匠心的辛香美味。「唐辛子醬烤雞肉」以辣椒與六種香料混合製成特製唐辛子粉，搭配炭烤雞肉，內斂而不失濃郁。「山藥山葵章魚」則以清新辛辣的山葵搭配鮮嫩章魚，展現日式料理的細膩層次。



▲台北美福「彩匯辛香味兒」辣椒膏炒鮮螃蟹身吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供



同時，這一次甜點區更是此次活動的一大亮點，特別復刻神戶甜點主廚的經典洋菓子作品，為辛香料理畫下甜美句點。像是「西西里開心果」蛋糕、以真實蘋果為靈感的「蘋果慕斯塔」、以及鹹口味的「帕瑪森瑪德蓮」，均展現日本洋菓子的精緻與創意。



最後，彩匯自助餐活動期間還推出壽星優惠方案，四人同行即可享一人免費，成為家庭聚會與朋友聚餐的熱門選擇。平日午餐每位1,600元+10%，平日晚餐每位1,900元+10%，假日稍有調整，但體驗多國辛香美食與甜點的價值無與倫比。



▲台北美福「彩匯辛香味兒」甜點吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供

台北美福「彩匯辛香味兒」吃到飽主題活動

活動期間：即日起至2024年12月31日

優惠方案：當月壽星四人同行享一人免費優惠

價格資訊：

平日午餐每位1,600元+10%

平日晚餐每位1,900元+10%

假日午餐每位1,800元+10%

假日晚餐每位2,000元+10%

訂位電話：02-7722-3395