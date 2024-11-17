為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 馬辣火鍋吃到飽排行榜！必吃第一名不是和牛，火鍋控跟著吃不踩雷。

馬辣火鍋吃到飽排行榜！必吃第一名不是和牛，火鍋控跟著吃不踩雷。

馬辣 吃到飽 火鍋 排行榜 more
2024-11-17 21:17:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：馬辣
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

火鍋吃到飽控都要看過這篇！作為台北平價火鍋吃到飽霸主「馬辣」，不管是最平易近人的馬辣、還是近年升級版的「新馬辣、新馬辣Plus」，在餐期都是人潮不斷地人氣吃到飽店。店內提供百種菜單、自助吧無限吃到飽，但胃口有限的情況下，要如何精準的吃、不踩雷的點菜，那就跟著人氣排行榜點準沒錯。馬辣首次向窩客島曝光十大必排行榜，從肉品、海鮮、火鍋料和自助吧通通都有，令人驚訝的是第一名、人人必吃的不是和牛。

▲▼馬辣火鍋吃到飽必吃排行榜推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。


對於吃到飽控而言，來到馬辣一定會瘋狂點的就是肉品和海鮮，在肉類10大排行榜中不意外的由「澳洲黑毛和牛」奪下人氣王，而緊追在後的則是有美國Choice無骨牛小排、美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌等，可見在肉品上大家還是偏愛牛肉系列。

▲▼馬辣火鍋吃到飽肉類排行榜「澳洲黑毛和牛」最推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。


而懂吃的饕客則是不會放過各式各樣生猛海鮮，細看10大海鮮人氣排行版有一半都被蝦子類霸榜，其中第一名必吃的是「巨大手臂蝦」，即便需要加價購才能吃到，但依然人氣不減，若是幸運的話，則是有機會碰到優惠免費贈送的時刻。而火鍋類必點人氣前三名則是麻辣嫩鴨血、麻辣大豆腐和基隆三季魚餃，是吃麻辣鍋療癒感加倍的火鍋料。

▲▼馬辣火鍋吃到飽海鮮蝦類霸榜、麻辣鴨血豆腐也超夯 / WalkerLand窩客島整理提供。


馬辣人氣綜合排行榜中，人氣最高、每個人一定都會點的絕對是「哈根達斯冰淇淋」，一口氣提供16-24種哈根達斯口味，甚至新口味也常常獨家搶先登場，通通讓人無限量吃到飽，更有些冰控直接拿碗裝冰淇淋，捧一整晚吃超過癮，直呼隨便吃三球就回本。

推薦閱讀：JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！聖誕感恩祭美食限定開吃。
馬辣個人火鍋吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲▼馬辣火鍋吃到飽人人必吃哈根達斯 / WalkerLand窩客島整理提供。

 

馬辣、新馬辣、新馬辣Plus 必吃排行榜

十大必點火鍋料& 單品(海鮮、肉品除外)
哈根達斯冰淇淋
麻辣嫩鴨血
麻辣大豆腐
基隆三記魚餃
綜合滷三寶(滷肥腸/滷牛筋/滷牛肚)
招牌多肉排骨酥
手打鮮蝦滑
手打花枝滑
美國火雞佛
新竹進益貢丸
經典老油條

十大必點海鮮
巨大手臂蝦(加價購)
巨大海虎蝦
阿根廷天使紅蝦
九孔鮑魚
阿拉伯藍鑽蝦
鮮甜大草蝦
金目鱸魚
新鮮小卷
飽滿鮮蚵
極鮮鯛魚

十大必點肉品
澳洲黑毛和牛
美國Choice無骨牛小排
美國SRF極黑和牛霜降
美國SRF極黑和牛雪花
紐澳特級牛舌
日本國產和牛F1(限新馬辣PLUS)
A級特級松阪豬
港式花雕雞
紐澳頂級小肥羊
精選雞腿肉
阿根廷天使紅蝦

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#吃到飽
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

【新北食記】56巷口湯包 - 板橋裕民街的排隊爆漿湯包，臭豆腐也是熱門必吃

 下一篇chevron_right

JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！聖誕感恩祭美食限定開吃。
延伸閱讀
JR東日本大飯店台北LINE友買一送一！聖誕感恩祭美食限定開吃。
 編輯 李維唐
個人火鍋吃到飽！全新個人火鍋218吃到飽，2.5盎司大眾豬肉盤45元、58元自助吧吃到飽，搶攻cp值最高吃到飽清單。
 編輯 李維唐
吃到飽新菜單！台北國泰萬怡MJ Kitchen推出「蒸鮮鍋物祭」新菜單，澎湃海鮮蒸籠、冬令食補火鍋，吃到飽控必吃。
 編輯 李維唐
肉大人火鍋回來了！最強發酵湯頭、最頂牛肉海鮮，5/31肉大人「人氣泡椒麻辣和牛鍋、酸白菜伊比利豬肉鍋」強勢回歸、火鍋控開吃。
 編輯 李維唐
涮辛酸免費吃龍蝦！涮辛酸推出日本A5和牛雪花吃到飽、每人再多送一隻龍蝦，平日宵夜四人同行一人免費。
 編輯 李維唐
keyboard_arrow_up