火鍋吃到飽控都要看過這篇！作為台北平價火鍋吃到飽霸主「馬辣」，不管是最平易近人的馬辣、還是近年升級版的「新馬辣、新馬辣Plus」，在餐期都是人潮不斷地人氣吃到飽店。店內提供百種菜單、自助吧無限吃到飽，但胃口有限的情況下，要如何精準的吃、不踩雷的點菜，那就跟著人氣排行榜點準沒錯。馬辣首次向窩客島曝光十大必排行榜，從肉品、海鮮、火鍋料和自助吧通通都有，令人驚訝的是第一名、人人必吃的不是和牛。
▲▼馬辣火鍋吃到飽必吃排行榜推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。
對於吃到飽控而言，來到馬辣一定會瘋狂點的就是肉品和海鮮，在肉類10大排行榜中不意外的由「澳洲黑毛和牛」奪下人氣王，而緊追在後的則是有美國Choice無骨牛小排、美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌等，可見在肉品上大家還是偏愛牛肉系列。
▲▼馬辣火鍋吃到飽肉類排行榜「澳洲黑毛和牛」最推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。
而懂吃的饕客則是不會放過各式各樣生猛海鮮，細看10大海鮮人氣排行版有一半都被蝦子類霸榜，其中第一名必吃的是「巨大手臂蝦」，即便需要加價購才能吃到，但依然人氣不減，若是幸運的話，則是有機會碰到優惠免費贈送的時刻。而火鍋類必點人氣前三名則是麻辣嫩鴨血、麻辣大豆腐和基隆三季魚餃，是吃麻辣鍋療癒感加倍的火鍋料。
▲▼馬辣火鍋吃到飽海鮮蝦類霸榜、麻辣鴨血豆腐也超夯 / WalkerLand窩客島整理提供。
馬辣人氣綜合排行榜中，人氣最高、每個人一定都會點的絕對是「哈根達斯冰淇淋」，一口氣提供16-24種哈根達斯口味，甚至新口味也常常獨家搶先登場，通通讓人無限量吃到飽，更有些冰控直接拿碗裝冰淇淋，捧一整晚吃超過癮，直呼隨便吃三球就回本。
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▲▼馬辣火鍋吃到飽人人必吃哈根達斯 / WalkerLand窩客島整理提供。
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus 必吃排行榜
十大必點火鍋料& 單品(海鮮、肉品除外)
哈根達斯冰淇淋
麻辣嫩鴨血
麻辣大豆腐
基隆三記魚餃
綜合滷三寶(滷肥腸/滷牛筋/滷牛肚)
招牌多肉排骨酥
手打鮮蝦滑
手打花枝滑
美國火雞佛
新竹進益貢丸
經典老油條
十大必點海鮮
巨大手臂蝦(加價購)
巨大海虎蝦
阿根廷天使紅蝦
九孔鮑魚
阿拉伯藍鑽蝦
鮮甜大草蝦
金目鱸魚
新鮮小卷
飽滿鮮蚵
極鮮鯛魚
十大必點肉品
澳洲黑毛和牛
美國Choice無骨牛小排
美國SRF極黑和牛霜降
美國SRF極黑和牛雪花
紐澳特級牛舌
日本國產和牛F1(限新馬辣PLUS)
A級特級松阪豬
港式花雕雞
紐澳頂級小肥羊
精選雞腿肉
阿根廷天使紅蝦