火鍋吃到飽控都要看過這篇！作為台北平價火鍋吃到飽霸主「馬辣」，不管是最平易近人的馬辣、還是近年升級版的「新馬辣、新馬辣Plus」，在餐期都是人潮不斷地人氣吃到飽店。店內提供百種菜單、自助吧無限吃到飽，但胃口有限的情況下，要如何精準的吃、不踩雷的點菜，那就跟著人氣排行榜點準沒錯。馬辣首次向窩客島曝光十大必排行榜，從肉品、海鮮、火鍋料和自助吧通通都有，令人驚訝的是第一名、人人必吃的不是和牛。



▲▼馬辣火鍋吃到飽必吃排行榜推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





對於吃到飽控而言，來到馬辣一定會瘋狂點的就是肉品和海鮮，在肉類10大排行榜中不意外的由「澳洲黑毛和牛」奪下人氣王，而緊追在後的則是有美國Choice無骨牛小排、美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌等，可見在肉品上大家還是偏愛牛肉系列。



▲▼馬辣火鍋吃到飽肉類排行榜「澳洲黑毛和牛」最推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。





而懂吃的饕客則是不會放過各式各樣生猛海鮮，細看10大海鮮人氣排行版有一半都被蝦子類霸榜，其中第一名必吃的是「巨大手臂蝦」，即便需要加價購才能吃到，但依然人氣不減，若是幸運的話，則是有機會碰到優惠免費贈送的時刻。而火鍋類必點人氣前三名則是麻辣嫩鴨血、麻辣大豆腐和基隆三季魚餃，是吃麻辣鍋療癒感加倍的火鍋料。



▲▼馬辣火鍋吃到飽海鮮蝦類霸榜、麻辣鴨血豆腐也超夯 / WalkerLand窩客島整理提供。





馬辣人氣綜合排行榜中，人氣最高、每個人一定都會點的絕對是「哈根達斯冰淇淋」，一口氣提供16-24種哈根達斯口味，甚至新口味也常常獨家搶先登場，通通讓人無限量吃到飽，更有些冰控直接拿碗裝冰淇淋，捧一整晚吃超過癮，直呼隨便吃三球就回本。



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▲▼馬辣火鍋吃到飽人人必吃哈根達斯 / WalkerLand窩客島整理提供。





馬辣、新馬辣、新馬辣Plus 必吃排行榜

十大必點火鍋料& 單品(海鮮、肉品除外)

哈根達斯冰淇淋

麻辣嫩鴨血

麻辣大豆腐

基隆三記魚餃

綜合滷三寶(滷肥腸/滷牛筋/滷牛肚)

招牌多肉排骨酥

手打鮮蝦滑

手打花枝滑

美國火雞佛

新竹進益貢丸

經典老油條



十大必點海鮮

巨大手臂蝦(加價購)

巨大海虎蝦

阿根廷天使紅蝦

九孔鮑魚

阿拉伯藍鑽蝦

鮮甜大草蝦

金目鱸魚

新鮮小卷

飽滿鮮蚵

極鮮鯛魚



十大必點肉品

澳洲黑毛和牛

美國Choice無骨牛小排

美國SRF極黑和牛霜降

美國SRF極黑和牛雪花

紐澳特級牛舌

日本國產和牛F1(限新馬辣PLUS)

A級特級松阪豬

港式花雕雞

紐澳頂級小肥羊

精選雞腿肉

阿根廷天使紅蝦