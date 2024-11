新光三越BLACKPINK快閃店,LISA我來了!近日BLACKPINK成員LISA在高雄巨蛋舉辦見面會,讓全台BLINKs陷入瘋狂。這次北中南更同步舉辦「BLACKPINK THE GAME快閃店」台北場即日起在信義區新光三越A11登場,BLACKPINK成員周邊小物,BPTG遊戲系列周邊,以及成員小卡等,通通一次買起來。



推薦閱讀:信義區聖誕樹搜集!2024聖誕節信義區11大打卡點 聖誕小屋帶你拍。



▲▼BLACKPINK THE GAME快閃店,台北信義區新光三越登場 / WalkerLand窩客島整理提供





BLACKPINK官方遊戲「BLACKPINK THE GAME(BPTG)」這次在台灣打造3場快閃店,於高雄漢神巨蛋、台北信義A11、林口三井Outlet同步登場。粉絲必拍巨型BLACKPINK Q版成員立牌,還有粉黑經典配色店鋪,成為打卡照必備背景。



▲▼BLACKPINK THE GAME快閃店打卡店、周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





本次快閃店中,也是BPTG遊戲的周邊首次於台灣登場,內容包含壓克力制服立牌、水果汽水拍立得立牌、馬卡龍色系週邊,以及粉黑設計鐵盒,可以盲抽成員小卡,讓粉絲們大喊想全包。同時還有實用周邊冰箱貼、手機支架、造型手機殼等,搭配服飾配件如經典T恤、漁夫帽等粉絲們的穿搭一次搞定。



▲▼BLACKPINK THE GAME周邊小物首次在台灣登場 / WalkerLand窩客島整理提供





此外,BPTG快閃店官方也表示,目前還有多款可愛周邊仍在運送途中,雖無現貨,但粉絲們仍可預購。其中包含黑粉愛心絨毛抱枕、超可愛應援手燈粉槌抱枕、絨毛鑰匙圈、絨毛零錢包等療癒小物,粉絲們先衝北中南三大快閃店搶先下單。



▲▼BLACKPINK THE GAME周邊小物,部分採預購制開賣 / WalkerLand窩客島整理提供







BLACKPINK THE GAME 快閃店台北場

地點:台北信義新天地A11 1樓(台北市信義區松壽路11號)

活動時間:2024/11/18~2024/12/8





BLACKPINK THE GAME 快閃店林口場

地點:MITSUI OUTLET PARK 林口 2期1樓(新北市林口區文化二路一段123號)

活動時間:2024/11/22~2024/12/8





BLACKPINK THE GAME 快閃店高雄場

地點:高雄漢神巨蛋 1樓(高雄市左營區博愛二路777號)

活動時間:2024/11/16~2024/12/2

看更多BLACKPINK THE GAME周邊小物推薦: