新光三越BLACKPINK快閃店，LISA我來了！近日BLACKPINK成員LISA在高雄巨蛋舉辦見面會，讓全台BLINKs陷入瘋狂。這次北中南更同步舉辦「BLACKPINK THE GAME快閃店」台北場即日起在信義區新光三越A11登場，BLACKPINK成員周邊小物，BPTG遊戲系列周邊，以及成員小卡等，通通一次買起來。



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▲▼BLACKPINK THE GAME快閃店，台北信義區新光三越登場 / WalkerLand窩客島整理提供





BLACKPINK官方遊戲「BLACKPINK THE GAME（BPTG）」這次在台灣打造3場快閃店，於高雄漢神巨蛋、台北信義A11、林口三井Outlet同步登場。粉絲必拍巨型BLACKPINK Q版成員立牌，還有粉黑經典配色店鋪，成為打卡照必備背景。



▲▼BLACKPINK THE GAME快閃店打卡店、周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





本次快閃店中，也是BPTG遊戲的周邊首次於台灣登場，內容包含壓克力制服立牌、水果汽水拍立得立牌、馬卡龍色系週邊，以及粉黑設計鐵盒，可以盲抽成員小卡，讓粉絲們大喊想全包。同時還有實用周邊冰箱貼、手機支架、造型手機殼等，搭配服飾配件如經典T恤、漁夫帽等粉絲們的穿搭一次搞定。



▲▼BLACKPINK THE GAME周邊小物首次在台灣登場 / WalkerLand窩客島整理提供





此外，BPTG快閃店官方也表示，目前還有多款可愛周邊仍在運送途中，雖無現貨，但粉絲們仍可預購。其中包含黑粉愛心絨毛抱枕、超可愛應援手燈粉槌抱枕、絨毛鑰匙圈、絨毛零錢包等療癒小物，粉絲們先衝北中南三大快閃店搶先下單。



▲▼BLACKPINK THE GAME周邊小物，部分採預購制開賣 / WalkerLand窩客島整理提供







BLACKPINK THE GAME 快閃店台北場

地點：台北信義新天地A11 1樓（台北市信義區松壽路11號）

活動時間：2024/11/18~2024/12/8





BLACKPINK THE GAME 快閃店林口場

地點：MITSUI OUTLET PARK 林口 2期1樓（新北市林口區文化二路一段123號）

活動時間：2024/11/22~2024/12/8





BLACKPINK THE GAME 快閃店高雄場

地點：高雄漢神巨蛋 1樓（高雄市左營區博愛二路777號）

活動時間：2024/11/16~2024/12/2

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