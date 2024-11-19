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中山站奶茶新歡！中山飲料「躺平」快閃奶茶店 5款奶茶開喝。

躺平 奶茶 中山站 飲料 more
2024-11-19 09:00:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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中山站奶茶飲料新歡！文青飲料「躺平．綠豆沙牛乳茶飲專門店」以文青復古風吸引飲料控，除了主打的綠豆沙之外，菜單上的奶茶系列也一直是人氣飲料。這次「躺平」為了滿足奶茶控，特別變身成「乳茶専売の躺平」專門店，期間限定的奶茶專賣店，總共5款奶茶讓人一次喝到過癮。

推薦閱讀：老賴茶棧推薦必喝排行榜！老賴人氣Top5 奶茶控太后牛乳喝不膩。

▲▼中山站新飲料，躺平期間限定變身奶茶專門店  / WalkerLand窩客島整理提供


「躺平」門市以文青設計，品牌LOGO與標語「躺平」則帶來療癒、耍廢的自在感覺，讓許多人會心一笑。在躺平的菜單上，除了招牌綠豆沙，「奶茶系列」也有超多死忠粉絲，這次躺平特別推出2款奶茶新品「焙韻鮮乳茶、樸圓濃乳」，加上菜單原有的3款奶茶，讓「躺平」期間限定變成一間奶間專門店。

▲▼中山站「躺平」期間限定推出奶茶新品，變身奶茶專門店  / WalkerLand窩客島整理提供


本次奶茶新品包括焙火香氣十足的「焙韻鮮乳茶」以鐵觀音做為基底，另一款滑順的「樸圓濃乳」則調製普洱茶與紅茶基底，兩款都搭配柳營鮮奶打造醇厚不膩的奶茶風味。此外，本次還堆出新配料「輕果綿眠枕」，以招牌輕果紅茶製成獨家茶凍，是奶茶控的療癒枕頭。在躺平菜單上還有經典奶茶「輕果鮮乳茶、熟穗鮮乳茶、夕紅濃乳」可以選擇，不管是喜歡焦糖香氣、穀麥香氣，還是偏好濃茶風味的奶茶控，通通都能喝起來。

▲▼中山手搖杯「躺平」2款奶茶新品、1款飲料配料推薦 / WalkerLand窩客島整理提供


活動期間，躺平更推出限量「躺平發光小燈箱」集點活動，只要購買主題飲品每杯可獲一點，集滿五點再加149即可入手超可愛小燈箱，直購價$429。這款小燈箱以品牌設計為靈感，以躺平LOGO與人物插畫雙面設計，超適合用來佈置房間的小角落，跟飲料控一起躺平耍可愛。

▲▼躺平發光小燈箱集點活動，買躺平兩杯奶茶可集點加價購 / WalkerLand窩客島整理提供

 

躺平限定快閃 乳茶専売の躺平

活動期間：2024/11/15-12/08
活動新品：
焙韻鮮乳茶：60元(M)、70元(L)
樸圓濃乳：70元（M）
輕果綿眠枕：10元

加價購活動：凡購買＼乳茶専売の躺平／主題商品任一杯即可獲得一點，集滿五點＋$149即可加購「躺平發光小燈箱」*1 (直購價$429，限量500個，售完為止)
 

乳茶専売の躺平（躺平綠豆沙牛乳專門店）

地址：台北市大同區赤峰街47巷12號1樓

 

 

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