關島，素有「亞洲的美國」之稱，憑藉其便利的地理位置與自然美景，長期吸引眾多台灣旅客前往。近日，關島觀光局（Guam Visitors Bureau）與聯合航空（United Airlines）共同宣布，自2025年4月2日起將開通台北至關島的直航服務。該航線每週三與週六各提供一班，讓旅客能夠更輕鬆地探索這個熱帶天堂。





同時聯合航空表示，此次新航線將採用波音737-800機型執飛，提供166個座位，其中16個為商務艙。台北起飛航班定於上午11點出發，當天下午4點50分抵達關島；回程航班則於上午7點起飛，上午9點25分抵達台北。這一航班不僅為台灣旅客提供極大的便利，也讓來自其他亞洲地區的旅客能以台北為中轉站，輕鬆抵達關島。



關島對台灣旅客來說具備許多吸引力，包括免簽入境、免稅購物以及無需國際駕照即可自駕的旅遊條件。此外，旅客可在這座熱帶島嶼上體驗豐富的活動，例如浮潛、潛水、高空跳傘等刺激冒險，或者參加越野車活動，享受獨特的陸地探索樂趣。熱愛大自然的旅客更能沉醉於壯麗的海景和島嶼美景，從日出到日落皆有無限精彩。





查莫洛文化作為關島的一大特色，也吸引了眾多文化愛好者的目光。每週三的查莫洛夜市熱鬧非凡，旅客可品嚐當地傳統BBQ料理，並參與手工藝製作等文化體驗活動，深刻感受這片土地的獨特魅力。對於準備踏入婚姻殿堂的新人來說，關島更是浪漫婚禮的絕佳地點。壯麗的教堂與四周環繞的海洋，為新人提供如夢似幻的婚禮場景，讓甜蜜的記憶永留心間。



直航的重啟對關島的旅遊業與經濟發展意義重大。關島副總督譚里諾（Joshua Tenorio）對此表示高度期待。他指出，「台北至關島直航不僅將吸引更多台灣旅客，也將為關島居民帶來更多經濟與醫療資源的可能性」。此外，聯合航空亞太區總經理Sam Shinohara提到，這一航線的開通是長期規劃的結果，旨在提升關島作為亞太區重要旅遊樞紐的地位。代理關島觀光局局長Dr. Gerald Perez則強調，這次合作為關島觀光市場注入了新的活力，並向聯合航空的團隊致謝。他表示，「未來我們將繼續努力，讓更多台灣旅客能以最便利的方式探索這座美麗的島嶼」。







Guam 關島觀光局

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聯合航空

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