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高雄最強奶茶！高雄必喝「双妃奶茶」加珍珠不用錢，全台僅此一家。

珍珠奶茶 奶茶 高雄美食 鹽埕美食 more
2024-11-22 11:55:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

奶茶控一定要來高雄！「鹽埕奶茶一條街」可是當地奶茶控天堂，各家店競爭激烈，其中老字號「双妃奶茶」最多人推崇，不管是紅茶、普洱或鮮奶調配出的不同甜度奶茶，每杯都是滿杯無冰，加珍珠還不用加錢，整杯CP值相當高，難怪到假日滿是人潮。
鹽埕奶茶一條街「双妃奶茶」可是當地奶茶控天堂 / WalkerLand窩客島整理提供
▲鹽埕奶茶一條街「双妃奶茶」可是當地奶茶控天堂 / WalkerLand窩客島整理提供

「双妃奶茶」就位在高雄最知名的「鹽埕奶茶一條街」之中，算是創始元老之一。地點位在鹽埕埔捷運站2號出口旁的熱鬧新樂街，門口十分有古早味，還有個大大的匾額高掛在門口，店鋪每日營業時間從早上9點到晚上9點，從早到晚都能喝到。

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高雄必喝「双妃奶茶」門口十分有古早味，還有個大大的匾額高掛在門口 / WalkerLand窩客島整理提供


▲高雄必喝「双妃奶茶」門口十分有古早味，還有個大大的匾額高掛在門口 / WalkerLand窩客島整理提供

這邊飲料無法自由調整，不過菜單上皆有註明每種不同口味的甜度。双妃奶茶的飲料以鮮奶，搭配紅茶、普洱比例調製出四大口味，從甜度全糖的双妃奶茶，到甜而不膩的美人奶茶（七分糖）、清甜的長壽奶茶（五分糖），以及微甜的長春奶茶（三分糖），皆為大杯50元、小杯40元。
▲高雄必喝「双妃奶茶」飲料無法自由調整，不過菜單上皆有註明每種不同口味的甜度 / WalkerLand窩客島整理提供
▲高雄必喝「双妃奶茶」飲料無法自由調整，不過菜單上皆有註明每種不同口味的甜度 / WalkerLand窩客島整理提供

比較可惜的是這邊的紅茶牛奶沒有無糖選項，只有普洱、烏龍、綠茶為無糖；另外雖然「双妃奶茶」品項皆是珍珠免費加，不過網友們對口感的評價褒貶不一。不過老字號的經典口味，還是值得奶茶控來這杯喝一杯，大家下次有機會來到高雄，可別錯過來杯超古早味的鮮奶茶囉。
高雄必喝「双妃奶茶」有機會來到高雄，可別錯過來杯超古早味的鮮奶茶囉 / WalkerLand窩客島整理提供
▲高雄必喝「双妃奶茶」有機會來到高雄，可別錯過來杯超古早味的鮮奶茶囉 / WalkerLand窩客島整理提供

 

高雄鹽埕奶茶推薦 双妃奶茶

地址：高雄市鹽埕區新樂街173號
營業時間：09:00–21:00

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双妃奶茶

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place高雄市鹽埕區新樂街173號
3.93 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.25
CP值
4.00
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