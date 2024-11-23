對於喜歡吃川菜料理的老饕們來說，這一次的台北喜來登請客樓客座主廚「川菜二十四味型宴」一定不能錯過，由成都新派川菜餐廳「許家菜」的創辦人許凡攜其精英團隊，首次於台灣亮相，聯手米其林一星川揚餐廳「請客樓」推出為期三日的「川菜二十四味型宴」每位8,800元。同時，在11月25日至12月29日期間，許家菜更將27道經典川菜以單點形式呈現，價格每道280元起，搶攻台灣老饕們的必吃清單。



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▲台北喜來登請客樓客座主廚 成都「許家菜」創辦人許凡，期間限定川菜料料理 / WalkerLand窩客島整理提供



許凡被譽為「中國川菜大師」，是中國烹飪界的翹楚。他於2008年創立成都許家菜餐飲集團，該餐廳連續四年榮膺「成都米其林一星」，並獲得「黑珍珠一鑽」、「中國最佳50餐廳」等多項榮譽。許凡強調川菜的「傳承、守正、創新、出奇、創造」五大原則，堅持食材的原始風味與創意的結合，致力於將川菜的傳統與現代融合。許凡提出川菜應遵循「順時而食」的理念，以季節性食材為核心，通過「至臻真味」的方式，將二十四種經典味型融入多樣化的料理中，為食客帶來既溫暖又精緻的餐飲體驗。



▲台北喜來登米其林一星請客樓 / WalkerLand窩客島整理提供

同時，作為中國八大菜系之一，川菜以麻、辣、鮮、香、鹹、甜、酸等多重味道層次著稱。憑藉四川的地理優勢與歷史文化底蘊，川菜形成了獨具特色的味型風格。「川菜二十四味型」更被視為其精髓，其中最具代表性的味型之一為許凡於2002年首創的「青辣」。青辣味型透過青花椒與藤椒油調製椒汁，結合鮮嫩的田雞或水庫活魚等食材，展現其清新辛香的層次感。而另一道膾炙人口的創新料理「七滋八味雪花牛小排」，則融合麻、辣、甜、酸、鮮、鹹、苦七種滋味，並加入第八味「酒釀」，在口感層次中增加絲絲酒香，帶來驚豔的味覺體驗，展現川菜千變萬化的可能性。▲中國八大菜系之一，川菜以麻、辣、鮮、香、鹹、甜、酸等多重味道層次著稱 / WalkerLand窩客島整理提供此外，川菜的刀工技藝也是其引以為傲的重要特徵。典型作品如「陳皮燈影牛肉」，以細膩刀工將牛肉切薄如紙，並結合陳皮與多種香料醃製後風乾油炸，呈現麻辣鮮脆的迷人口感。另一經典佳餚「清湯仔雞豆花」更是對烹飪技術與刀工的極致考驗。其製作過程繁複，包括將雞肉細剁成肉漿後反覆過濾、調製，再以慢火煲煮出如雪花般細膩滑嫩的質地，完美展現「吃肉不見肉、吃雞不見雞」的川菜精髓。▲成都許家菜 清湯仔雞豆花 / WalkerLand窩客島整理提供還有「許家菜麻婆豆腐」以「麻辣鮮酥嫩捆燙香和」九字訣為核心，看重花椒與豆瓣醬帶出的辛香層次，肉末酥香，豆腐稜角分明，芡汁緊裹，一杓入口，舌尖麻韻輕揚。「花椒妙齡乳鴿」則展現「椒鹽」味型的極致，選用28天養成的屏東妙齡乳鴿，將粵菜常見的脆皮燒鴨烹製手法，除刷上醋水外再刷上玻璃漿延長脆皮時間，表皮晶亮有著如玻璃一般的薄脆質地，咬下脆皮汁水橫流、香麻而鹹。▲成都許家菜 花椒妙齡乳鴿 / WalkerLand窩客島整理提供而在甜點方面，以展現甜香味型的「桂花錦鯉戲燕」優雅收尾，以牛奶、椰奶、鮮奶油與紅蘿蔔添色，塑形成外型精緻的錦鯉象徵和平與繁榮，搭配以桂花點綴的珍品官燕，糯滑甘甜，將傳統寓意與精緻口感完美結合。為饗宴畫下甜美句點。▲成都許家菜 桂花錦鯉戲燕 / WalkerLand窩客島整理提供台北喜來登此次攜手許凡與「許家菜」，不僅將正宗川菜的傳統魅力展現於饕客眼前，更結合創新的現代料理手法，實現川菜「守正創新」的理想。這場饗宴不僅是味蕾的盛宴，更是文化與技藝的交融，為台灣食客開啟了一場獨特而難忘的美食旅程。▲喜來登川菜二十四味型宴！成都「許家菜」創辦人許凡客座推出期間限定川菜 / WalkerLand窩客島整理提供

台北喜來登「川菜二十四味型宴」

活動期間：11月22日至24日 - 五場限量饗宴

地點：台北喜來登「請客樓」

特點：由成都「許家菜」創辦人許凡親自主持，結合四川揚琴現場演奏及專業侍茶服務。

價格：每位8,800元+10%服務費。



台北喜來登許家菜27道正宗川菜料理

活動期間：11月25日至12月29日 - 單點川菜登場

地點：台北喜來登「請客樓」

提供：許家菜27道正宗川菜料理。

價格：每道280元起+10%服務費。





台北喜來登

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17F

訂位：02-2321-1818

官網：www.sheratongrandtaipei.com