香港米其林餐廳雲集，香港四季酒店更是「眾星雲集」，2024年酒店內的四間餐廳總共攬下8顆星星。其中道地的法式餐廳「Caprice」在大廚Guillaume Galliot領銜之下，已連續六年得到香港米其林三星認可。如果在香港旅遊想來場時尚的法式料理饗宴，十分推薦「Caprice」。







「Caprice」位於香港四季酒店六樓，採開放式廚房，座位區華麗高雅，大片落地窗讓賓客得以邊享用精緻美食、邊飽覽維多利亞港景緻，服務更是無微不至，是眾多老饕公認一生一定要吃一次的法式餐廳，亦是在地人慶祝紀念日或商務聚餐的首選餐廳。





若時間或胃容量有限，不妨選擇「Caprice」午間商務套餐，享有精緻的三道料理，主餐「法國藍龍蝦伴紅菜頭及朱古力配紅菜頭汁」和「日本佐賀和牛伴燉苦白菜及柑橘」擇一；此外，「Caprice」的「阿拉斯加蟹肉伴海鮮啫喱配特級魚子醬」。

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Caprice店家資訊

地址：香港中環金融街8號6樓（香港四季酒店6樓）

電話：+852 3196 8882

訂位：https://walkr.tw/I1Bn4Zro

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