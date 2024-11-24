Xpark與臺北市立動物園這兩對「親家」近日忙得不可開交，因為牠們合作借殖計畫的成果，國王企鵝「烏龍茶」與「嘟胖」的寶寶，正健康茁壯地成長中。然而，小企鵝的名字卻遲遲未定，為此，雙方特別向廣大網友募集「企(起)名大師」，希望能為這隻新生的小企鵝命名，並鼓勵民眾到Xpark近距離觀賞這位新成員，參與命名活動還有機會獲得限量好禮。



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這對國王企鵝夫妻的愛情故事，堪稱保育界的佳話。來自台北市立動物園的「嘟胖」於2022年底透過兩館的借殖合作計畫來到Xpark。國王企鵝是群居性強且具領域意識的物種，當「嘟胖」剛進入新環境時，與Xpark的資深成員「烏龍茶」幾乎沒有互動。經過保育員悉心安排與環境調適，「嘟胖」逐漸融入群體。而在2023年，工作人員偶然間發現「嘟胖」與「烏龍茶」形影不離的畫面，從此牠們的戀情正式曝光，兩隻企鵝迅速成為館內的焦點。



2024年夏季，國王企鵝夫妻迎來了牠們愛的結晶「一枚企鵝蛋」。然而，「嘟胖」此前並無育兒經驗，加上曾產下一枚「空包蛋」，讓保育員在這次的照護過程中特別謹慎。經過精心照料與人工孵育，這枚企鵝蛋終於在中秋節後的9月18日成功孵化，這也是Xpark第二隻誕生的國王企鵝寶寶。



「烏龍茶」展現出作為父親的高度責任感，成為全職「奶爸」，從反芻餵食到日常照料事事親力親為，連「嘟胖」也經常無法插手。直到小企鵝漸漸長大後，這位「霸氣奶爸」才開始與「嘟胖」一同分擔育兒工作。目前一家三口的和樂場景，成為Xpark內最吸引人目光的一道風景線。這次的借殖計畫不僅為國王企鵝族群的保育工作開創了新局，更為「嘟胖」與「烏龍茶」締造了一段美麗的愛情故事。Xpark與臺北市立動物園藉此機會發起命名活動，鼓勵民眾成為「企名大師」，共同參與這場保育與愛的接力。不少參觀者不僅被小企鵝的可愛模樣吸引，更對這次跨區域合作成功帶來的保育成效感到驚嘆。

國王企鵝命名活動辦法

第一階段募集時間：2024/11/23(六)~2024/11/29(五)

第二階段投票時間：2024/11/30(六)~2024/12/6(五)

國王企鵝寶寶名字公布日期：2024/12/10(二)

活動詳情：https://www.facebook.com/@Xparkaquarium



※Xpark 保有活動解釋權

