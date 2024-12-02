林口印度料理吃這家，連店員都是印度人！「MEHFIL INDIAN CUISINE」不僅距離捷運A9林口站走路只需3分鐘，相當方便，菜單價錢也是十分平價。最特別的是，這邊主廚與店員皆來自印度，點餐時常還會中英文交雜。而這邊菜單最推薦印度烤餅、奶油咖哩，現在就趕緊來看看吧。



▲▼林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」連店員都是印度人 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



桃園捷運A9林口站 MEHFIL INDIAN CUISINE

林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」位於林口區文化三路巷內，隱身於安靜的住宅區。餐廳空間雖不大，僅容納約20人，不過裝潢簡潔、乾淨溫馨。店內設有四人桌和雙人桌，桌距稍近。此外，店家對攜帶寵物的顧客也相當友善，只需提前溝通便能安心用餐。推薦閱讀： 林口不是美食沙漠！「土爸爸行動廚房」土耳其捲餅超多肉、炭烤雞翅只要15元。 ▲▼林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」地點靠近捷運A9林口站 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​​​​​​​​餐廳提供多樣化的印度料理，也有素食餐點可以選擇。菜單上從經典印度咖哩到烤餅都一應俱全。其中招牌「大蒜烤餅」可是必點，吃得到濃郁蒜香與酥脆口感，搭配濃郁咖哩十分療癒。此外，「奶油雞咖哩」也與一般台式口味大不同，採用番茄為基底，酸甜適中，佐以鮮嫩雞腿肉，一口吃下驚喜連連。▲林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」菜單推薦「大蒜烤餅」售價70元 / WalkerLand窩客島整理提供▲林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」菜單推薦「溫達盧咖哩」售價300元 / WalkerLand窩客島整理提供想吃飯類的朋友，也別錯過這個「孜然飯」，吃得到孜然與印度香料混搭的香氣，加上印度香米的特殊口感，配上咖哩讓人意猶未盡。最後來上香氣濃郁的「印度香料奶茶」，奶香與豆蔻香完美交融，為整場用餐劃下圓滿句點。如果說大家有到林口三井OUTLET附近走走，可別忘了將這間餐廳列入清單，一起來體驗印度美食之旅。▲林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」菜單推薦「奶油雞咖哩」售價300元 / WalkerLand窩客島整理提供▲林口印度料理「MEHFIL INDIAN CUISINE」菜單推薦「孜然飯」售價100元 / WalkerLand窩客島整理提供

地址：新北市林口區文化三路一段39巷3號1樓

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30；週一公休