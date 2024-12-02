讓人會喜歡的聖誕節限定麵包甜點！東區人氣烘焙「神旺普諾麵包坊」推出一系列聖誕節限定商品，以多元創意與精緻手藝，為這個聖誕節增添溫暖。從即日起至12/25，神旺普諾麵包坊也將變身為童話般的薑餅屋，超過15款聖誕主題的烘焙商品，每日限量供應，派對小物價格親民，49元起。



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▲神旺普諾麵包坊15款聖誕烘焙，親民價49元起 / WalkerLand窩客島整理提供



其中，聖誕節必吃「聖誕禮讚」，六吋的高質感節慶蛋糕，由西點主廚以荔枝慕斯作為基底，結合法式沙巴雍白酒醬與覆盆子果凍，酸甜適中，清新不膩。底層採用巧克力戚風蛋糕及玫瑰椰子餅乾疊加，增添層次感，外層則以粉色奢華的鏡面裝飾，點綴銀色耶誕球、聖誕樹與馴鹿造型，宛如一幅飄雪銀白世界的藝術品。整體甜而不膩，口感豐富，節慶特惠價僅980元。



此外，對於追求個人享受的消費者，單人甜點「聖誕樹慕斯」同樣令人驚艷，濃郁抹茶香氣結合細緻的香緹慕斯，搭配酥脆的巧克力派皮，售價220元，成為小資族的心頭好。



▲神旺普諾麵包坊聖誕節限定 聖誕禮讚 / WalkerLand窩客島整理提供

而在麵包系列一定不能錯過「哈斯聖誕圈」主打天然無色素雙色麵團，並以粉色甜菜根造型蝴蝶結點綴，營造繽紛的聖誕氛圍，每一口都散發溫馨香氣。另一人氣商品「可頌雪人」則以層層酥脆的可頌麵包製作，外層淋上巧克力醬，香甜酥脆的口感讓人一試難忘。最特別的是「聖誕寶盒」，內含手工薑餅、糖霜及造型糖等多樣甜點，包裹節日的幸福與快樂，是交換禮物的首選。▲▼神旺普諾麵包坊聖誕節限定甜點 / WalkerLand窩客島整理提供還有神旺普諾麵包坊經典款「聖誕熊甜筒」，以可愛熊造型呈現，濃郁巧克力麵團揉入蔓越莓與葡萄乾，讓口感更加豐富，既可愛又美味，深受家庭聚會的喜愛。「草莓聖誕棒棒糖」和「巧克力聖誕棒棒糖」則結合大理石麵包的鬆軟綿密口感，外層覆蓋草莓或牛奶巧克力醬，再撒上五彩脆球，造型宛如巨型棒棒糖，吸睛度滿分，是宴會桌上的亮眼存在。▲神旺普諾麵包坊聖誕節限定甜點，超可愛到捨不得吃 / WalkerLand窩客島整理提供同時，聖誕即期間的餅乾系列更是精緻滿分。「聖誕老人糖霜薑餅」、「雪人糖霜薑餅」與「聖誕薑餅人」各具特色，均以細膩的手工技術製作，外觀討喜，味道濃郁。此外，還有鹹甜兼具的「聖誕兔」與裹滿香甜巧克力醬的「聖誕熊」與「聖誕拐杖」，每一款都能完美融入聚會氣氛，讓消費者在佳節中感受到滿滿的幸福感。▲神旺普諾麵包坊聖誕節限定餅乾 / WalkerLand窩客島整理提供

神旺普諾麵包坊聖誕節限定

活動時間：即日起至12月25日，每日限定供應聖誕節慶商品。



聖誕限定 蛋糕系列

「聖誕禮讚」6吋鏡面蛋糕：荔枝慕斯基底，搭配法式白酒沙巴雍與覆盆子果凍，售價980元。

「聖誕樹慕斯」單人蛋糕：抹茶香緹慕斯搭配巧克力派皮，售價220元。



聖誕限定 麵包系列

「哈斯聖誕圈」：雙色麵團與甜菜根蝴蝶結裝飾，主打天然無添加。

「可頌雪人」：酥脆可頌麵包搭配巧克力醬，造型可愛萌趣。



聖誕限定 餅乾與派對商品

「聖誕寶盒」：內含手工薑餅、糖霜與造型糖，適合交換禮物或聚會。

「聖誕老人糖霜薑餅」、「雪人糖霜薑餅」、「聖誕薑餅人」：精緻造型餅乾系列，營造節慶氣氛。



聖誕限定 趣味小點

「聖誕熊甜筒」：巧克力麵團搭配蔓越莓與葡萄乾，造型超萌。

「草莓聖誕棒棒糖」、「巧克力聖誕棒棒糖」：大理石麵包製作的巨型棒棒糖，覆蓋草莓或巧克力醬，灑滿彩色脆球。



訂購專線：02-2772-8912