台北貓奴打卡新地標「擼LALA Sweets台北松菸旗艦店」正式開幕！由綠舞飯店打造愛貓、寵貓、不能自己養貓又想擼貓的全新台北貓咖擼LALA Sweets台北松菸旗艦店，以40坪寬敞空間及細膩設計，成功打造舒適且具時尚感的擼貓咖啡廳，吸引貓奴目光。從裝潢到互動體驗，店內每一處都流露出獨特的治癒氛圍。



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▲▼擼LALA Sweets台北松菸旗艦店 40坪寬敞空間及細膩設計，成功打造舒適且具時尚感的擼貓咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理提供



擼LALA Sweets全新台北松菸旗艦店以馬卡龍粉色系為主調，巧妙搭配粉藍與粉綠點綴，讓貓奴們一踏入便能感受柔和放鬆的氛圍。設計亮點包括大型貓咪卡通插畫牆面與塗鴉風櫥窗，無論是店內細節還是外觀呈現，皆充滿可愛時尚的視覺效果，讓人忍不住拿起手機拍照打卡。▲▼擼LALA Sweets台北松菸旗艦店 以馬卡龍粉色系為主調，巧妙搭配粉藍與粉綠點綴，讓貓奴們一踏入便能感受柔和放鬆的氛圍 / WalkerLand窩客島整理提供擼LALA Sweets台北松菸旗艦店內擁有多樣化的貓咪家族，從優雅的挪威森林、短腿的曼赤肯到高貴的英國長毛與短毛，以及人氣爆棚的金漸層，每隻貓咪都化身為熱情的「貓店長」，與顧客玩耍互動。這些親人的毛孩子不僅增加了店內的療癒感，也讓每位來訪的貓奴擁有獨一無二的溫暖體驗。▲擼LALA Sweets台北松菸旗艦店 擁有多樣化的貓咪家族 / WalkerLand窩客島整理提供同時，擼LALA Sweets台北松菸旗艦店提供多樣化的精緻餐點，鹹派的酥香塔皮、層層疊疊的奶香千層蛋糕，以及貓爪造型馬卡龍、達克瓦茲等甜品，每一款都讓人驚喜連連。搭配舒適的座位與悠閒的氛圍，這裡成為享受下午茶的最佳選擇。▲擼LALA Sweets台北松菸旗艦店 提供多樣化的精緻餐點，鹹派的酥香塔皮、層層疊疊的奶香千層蛋糕，以及貓爪造型馬卡龍、達克瓦茲等甜品 / WalkerLand窩客島整理提供

擼LALA Sweets台北松菸旗艦店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷52號1樓

訂位：https://booking.menushop.tw/rulalasweets03