淡水景點不只淡水老街！來淡水老街吃淡水阿給、淡水魚丸，再到漁人碼頭看夕陽海景，是不少人來淡水旅遊的固定行程，而淡水作為古時重要港口之一，周圍也遺留不少日式古蹟建築，窩客島這次便整理7個淡水景點，淡水百年式古蹟、歐風古蹟建築，以及淡水最美書屋都一次給你，下次來逛淡水老街，周邊淡水景點也要順路打卡一輪。



▲淡水景點不只淡水老街、漁人碼頭看夕陽，這7個日式古蹟、歐風建築也要拍/ WalkerLand窩客島整理提供



▲淡水景點日式百年古蹟、最美書屋氛圍感十足/ WalkerLand窩客島整理提供



淡水日式古蹟免費拍：一滴水紀念館、淡水日本警官宿舍、多田榮吉故居

來淡水除了紅毛城、淡水夕陽美景必拍，其實也有許多日式古蹟，像是和平公園內的「一滴水紀念館」，使用日本傳統建築工法，600多根梁柱不使用一根釘子建造；「淡水日本警官宿舍」內都是榻榻米、日洋擺設結合，日式復古氛圍滿滿，比一般寬廣的緣側還放上一排椅子，供遊客坐著聊天、觀賞窗外超愜意；隱藏在淡水小白宮附近的「多田榮吉故居」，紅檜木搭配黑瓦的傳統日式建築，加上戶外庭院，來淡水必須拍一波。



▲▼淡水日式古蹟景點免費拍，帶你秒飛日本：淡水日本警官宿舍、多田榮吉故居/ WalkerLand窩客島整理提供





淡水最美書屋不限時坐整天：益品書屋

淡水最美書屋「益品書屋」，2層樓挑高的書牆、大面積玻璃窗，在陽光照射下更是氛圍感十足，文青、網美來過都會愛上，目前只要100元就能入內，還能享有咖啡、飲品喝到飽，再加上沒有時間限制，想來這坐整天、喝咖啡看書也沒問題。



▲▼淡水最美書屋不限時100元飲料喝到飽：益品書屋/ WalkerLand窩客島整理提供





文青必訪淡水景點：巫登益當代藝術園區、齊柏林空間、木下靜涯故居

淡水百年古蹟博物館「巫登益當代藝術園區」，除了館內藝術作品必看，園區更有著晚清時期的紅磚房、日治閣樓瓦房，以及歐式白堊古洋樓，3棟不同風格的古蹟建築，光觀看百年古蹟便很好逛、很好打卡美拍；「齊柏林空間」則展出超過60多萬張由齊柏林拍攝的相片，能看到各種俯瞰台灣風景、市區的樣貌，從不同角度認識台灣；絕美的2層樓紅磚洋房「木下靜涯故居 」，為日籍畫家的居所，目前可以免費進入參觀，是較不被人所知的隱藏版淡水景點。



▲▼文青必訪淡水景點：巫登益當代藝術園區、木下靜涯故居/ WalkerLand窩客島整理提供





一滴水紀念館 位置資訊

地址：新北市淡水區中正路一段6巷30號

電話：02-2626-3350

完整介紹由部落客「史努比遊樂園」於窩客島分享：【台北景點】淡水景點｜一滴水紀念館～淡水免門票景點，不使用任何一根釘子打造的日式建築，偽日本之旅來這裡就對了



淡水日本警官宿舍 位置資訊

地址：新北市淡水區中正路12巷5號

電話：02-2623-0172

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：老街必遊網美風日式老宅︱淡水日本警官宿舍



多田榮吉故居 位置資訊

地址：新北市淡水區馬偕街19號

電話：02-2620-5092

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：【淡水景點】多田榮吉故居／私房秘境～免費參觀，隱身在淡水巷弄日式建築，讓你免出國也能拍出日式風情



益品書屋 位置資訊

地址：新北市淡水區中正路一段100號

電話：02-2397-2998

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：淡水最美書店必訪！入場100元不限時、飲料喝到飽「益品書屋」，徹底享受閱讀時光。



巫登益當代藝術園區 位置資訊

地址：新北市淡水區真理街巫登益當代藝術園區

電話：02-2626-5997

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市淡水﹞巫登益當代藝術園區 晚清紅磚燕尾房、日治閣樓聯排瓦房、歐式白堊古洋樓，多元百年建築結合藝術的世外桃源 ／最古美術館／淡水拍照打卡必訪／淡水必訪新景點



齊柏林空間 位置資訊

地址：新北市淡水區中正路316-1號

電話：02-2629-1996

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：淡水老街景點齊柏林空間，看見台灣的感動！了解齊柏林導演的作品，非常震撼值得推薦



木下靜涯故居 位置資訊

地址：新北市淡水區三民街2巷2號

電話：02-2621-2830

完整介紹由部落客「安魯魯與陽光姐」於窩客島分享：淡水古宅拍照打卡，木下靜涯舊居/世外莊，磚造洋樓風格



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▲▼淡水日式古蹟景點免費拍，帶你秒飛日本：一滴水紀念館/ WalkerLand窩客島整理提供



▲淡水日式古蹟景點免費拍，帶你秒飛日本：淡水日本警官宿舍/ WalkerLand窩客島整理提供▲淡水日式古蹟景點，戶外庭院也超好拍：多田榮吉故居/ WalkerLand窩客島整理提供▲文青必訪淡水景點：巫登益當代藝術園區，清末古蹟、日式、歐風建築一次拍/ WalkerLand窩客島整理提供▲▼文青必訪淡水景點：齊柏林空間，俯瞰台灣的美/ WalkerLand窩客島整理提供▲文青必訪隱藏版淡水景點：木下靜涯故居，2層樓日式洋樓超好拍/ WalkerLand窩客島整理提供